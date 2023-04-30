إحباط عمليات لاجتياز الحدود البحرية والبرية خلسة (الحرس الوطني)

أحبطت وحدات الحرس الوطني بالوسط والساحل خلال الليلة الفاصلة بين 28 و29 أفريل الجاري 12 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 238 مجتازا .
وأفاد بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد ،أن وحدات الحرس البحري بالساحل ( المنطقة البحرية بنابل ) إقليم الحرس البحري بالساحل أحبطت 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 68 مجتازا تونسيا من بينهم 03 أطفال و نفر صادر في شأنه 08 مناشير تفتيش،وتم حجز زورق بحري .
كما تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط ( منطقتي صفاقس و المهدية) من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 170 مجتازا ( 22 تونسي و 148 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء) ، و تم حجز زوارق بحرية ومحركات و سيارة يقع استعمالها في التنقلات .
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.
من جهة أخرى وفي القصرين ، وفي إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 28 و 29 أفريل 2023 وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بسبيطلة من ضبط نفرين من بينهم إمرأة بصدد مساعدة 4 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء قصد نقلهم من مدينة القصرين إلى سبيطلة على متن شاحنة.
وأفاد المتحدث الرسمي للحرس الوطني بأن النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.
وأفاد بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد ،أن وحدات الحرس البحري بالساحل ( المنطقة البحرية بنابل ) إقليم الحرس البحري بالساحل أحبطت 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 68 مجتازا تونسيا من بينهم 03 أطفال و نفر صادر في شأنه 08 مناشير تفتيش،وتم حجز زورق بحري .
كما تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط ( منطقتي صفاقس و المهدية) من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 170 مجتازا ( 22 تونسي و 148 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء) ، و تم حجز زوارق بحرية ومحركات و سيارة يقع استعمالها في التنقلات .
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.
من جهة أخرى وفي القصرين ، وفي إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 28 و 29 أفريل 2023 وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بسبيطلة من ضبط نفرين من بينهم إمرأة بصدد مساعدة 4 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء قصد نقلهم من مدينة القصرين إلى سبيطلة على متن شاحنة.
وأفاد المتحدث الرسمي للحرس الوطني بأن النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.
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