إحباط عمليات لاجتياز الحدود البحرية والبرية خلسة (الحرس الوطني)

أحبطت وحدات الحرس الوطني بالوسط والساحل خلال الليلة الفاصلة بين 28 و29 أفريل الجاري 12 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 238 مجتازا .



وأفاد بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد ،أن وحدات الحرس البحري بالساحل ( المنطقة البحرية بنابل ) إقليم الحرس البحري بالساحل أحبطت 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 68 مجتازا تونسيا من بينهم 03 أطفال و نفر صادر في شأنه 08 مناشير تفتيش،وتم حجز زورق بحري .



كما تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط ( منطقتي صفاقس و المهدية) من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 170 مجتازا ( 22 تونسي و 148 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء) ، و تم حجز زوارق بحرية ومحركات و سيارة يقع استعمالها في التنقلات .

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.

من جهة أخرى وفي القصرين ، وفي إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 28 و 29 أفريل 2023 وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بسبيطلة من ضبط نفرين من بينهم إمرأة بصدد مساعدة 4 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء قصد نقلهم من مدينة القصرين إلى سبيطلة على متن شاحنة.

وأفاد المتحدث الرسمي للحرس الوطني بأن النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.









