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البطولة العربية 12 للرماية بالقوس والسهم - اليوم الثاني ـ خمس ميداليات فضية وبرنزية واحدة لتونس في منافسات الفرق

Publié le Samedi 29 Avril 2023 - 10:13 قراءة: 0 د, 52 ث
      
احرزت المنتخب الوطني ست ميداليات في منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية للرماية بالقوس والسهم في نسختها الثانية عشرة بملعب المرحوم مصطفى الدوري بجربة ميدون منها 5 فضيات وبرنزية واحدة لترتفع بذلك الحصيلة التونسية إلى 22 ميدالية (ذهبية و10 فضية و11 برنزية).

وكان اليوم الثاني خصص لمنافسات الفرق في أصناف الرجال والسيدات والأواسط والوسطيات في مسابقتي القوس الأولمبي والقوس المركب ع. وقد اقتصرت المشاركة التونسيىة على مسابقة القوس الأولمبي المدرج في برنامج الألعاب الأولمبية.
ومن المرشح ان ترتفع حصيلة تونس من الميداليات مع دخول العناصر الوطنية المنافسات الفردية في مختلف الإختصاصات والتي ستجري أدوارها النهائية مساء غد الأحد.

وتشهد البطولة العربية مشاركة 62 راميا ورامية يمثلون عشر بلدان عربية هي الكويت والإمارات العربية وقطر والعراق والأردن والسودان ومصر وليبيا والجزائر وتونس البلد المنظم.

وفي ما يلي الميداليات التونسية في منافسات الفرق
القوس الأولمبي للفرق ناشئين: ميدالية فضية
القوس الأولمبي للفرق ناشئات: ميدالية فضية
القوس الأولمبي للفرق سيدات: ميدالية فضية
القوس الأولمبي زوجي مختلط تحت 18 سنة: ميدالية فضية
القوس الأولمبي زوجي مختلط رجال وسيدات: ميدالية فضية
القوس الأولمبي للفرق رجال: ميدالية برنزية

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