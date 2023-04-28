منوبة : اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تباشر استعداداتها لموسم الصيف

باشرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية منوبة استعداداتها لموسم الصيف بما تتطلبه من تفعيل لخطتها للتوقي من مخاطر حرائق الغابات ومزارع الحبوب وحوادث الغرق بالقنال والبحيرات ونقص مياه الشرب وغيرها من الاشكاليات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة..



وتمت في هذا الاطار المصادقة على المخطط الجهوي والمخطط الخصوصي الأخضر لحماية الثروة الفلاحية والغابية من أخطار الحرائق خلال صائفة 2023 والنظر في الإجراءات والتدابير الاستباقية الوقائية والعملياتية لتأمينها وذلك خلال انعقادها اليوم بمقر الولاية بإشراف والي الجهة وأعضاء اللجنة وكتاب عامين البلديات ،وبحضور ممثلين عن المجتمع المدني .

وقد تم خلال الجلسة ، تقييم موسم الصيف المنقضي واتخاذ التدابير الوقائية لحماية الثروة الفلاحية والغابية خلال الموسم الحالي التي سترتكز أساسا على مواصلة تنفيذ برنامج مسح المسالك الفلاحية والغابية ،وتهيئة المسالك بالمناطق الغابية مع إعطاء الأولوية للمناطق الصعبة التي يتعذر على وحدات التدخل الوصول إليها وتدعيم المراقبة بالمناطق الغابية وتحديد المخاطر المحدقة والنقاط الي شهدت سابقا حرائق وصيانة خزانات المياه داخل المناطق الغابية والتأكد من صلوحيتها.

وتم كذلك التاكيد على تحسيس الأطراف المعنية بتنظيف الأماكن التي تمر بها الخطوط الكهربائية بالمناطق الغابية والفلاحية بضرورة القيام بحملات تحسيسية لأصحاب الضيعات الفلاحية والفلاحين و دعوتهم لعزل المساحات المزروعة بالحبوب عن محيطها وتقسيمها بالحراثة إلى قطع صغيرة وحثهم على اتخاذ الاحتياطات الوقائية عند تكويم المواد العلفية وجعلها في أماكن آمنة مع وضع جرارات مجهزة بصهاريج ومحاريث لاستغلالها عند الحاجة وتحجير حرق بقايا الحصاد .

ودعت الجلسة الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة بمراكز تجميع الحبوب مع تشريك مكونات المجتمع المدني في العمل الوقائي من الحرائق من خلال تحسيس المواطنين وخاصة متساكني المناطق الغابية.

كما شملت الاستعدادات محور الحماية من حوادث الغرق بوادي وقنال مجردة بالدعوة الى دعم جهود السلط المحلية والمجتمع المدني تكثيف البرامج التحسيسية المستهدفة للعائلات المقيمة على طول القنال بتحسيسهم بمخاطر السباحة بالقنال التي تحدق بحياة أبنائهم وتوزيع مطويات في الغرض تحذرهم من مغبة السباحة ليس فقط بالقنال أو الأودية بل "بجوابي" الآبار الفلاحية والبحيرات المائية.

يشار الى أعوان الإطفاء بالإدارة الجهوية للحماية المدنية تدخلوا طيلة سنة 2022 لإخماد 666 حريقا، اغلبها جدت بمساحات اعشاب، وذلك من مجمل الأنشطة والتدخلات التي قامت بها وفق تقريرها خلال احتفالها باليوم العالمي للحماية المدنية .



