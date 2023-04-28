فرنسا الوجهة الأولى المحبذة للطلبة التونسيين المتابعين دراستهم بالخارج

تعد فرنسا الوجهة الأولى التي تستقطب الطلبة التونسيين المتابعين لدراستهم بالخارج، وفق ما أكدته مديرة المنح والقروض الجامعية بالخارج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مها الهمامي.



وكشفت المسؤولة في تصريح ل(وات) على هامش منتدى التنقل الجامعي في فرنسا (الذي تنظمه وكالة كامبوس فرنسا يومي 28 و29 أفريل الجاري) أن تونس منحت خلال الموسم الجامعي 2021-2022، نحو 782 منحة دراسية طويلة الأمد، منها 525 منحة دراسية في فرنسا، و170 منحة دراسية في ألمانيا، و80 منحة دراسية في كندا ومنح دراسية في 7 دول أخرى.



وخلال نفس الفترة المذكورة تم منح 1026 منحة دراسية قصيرة الأجل، منها 658 منحة دراسية في فرنسا و128 منحة دراسية في إسبانيا.



كما تعد فرنسا أيضا وجهة محبذة للطلبة غير المتحصلين على منح جامعية، وفق مها الهمامي، حيث كشفت أن 17268 طالبا غادروا تونس لمتابعة تعليمهم العالي بالخارج خلال الموسم الجامعي الحالي 2022-2023 اكثر من 40 بالمائة منهم اي 6962 طالبا اختاروا وجهتهم نحو فرنسا، فيما اختار 3185 طالبا التوجه نحو ألمانيا، و1090 طالبا نحو إسبانيا، و858 طالبا إلى كندا، و800 طالبا إلى روسيا.



وأوضحت المسؤولة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت برامج مختلفة للمنح الدراسية والقروض الجامعية في الخارج. وفي هذا السياق، قالت إن الوزارة تمنح نحو 23 منحة دراسية في فرنسا و24 منحة في ألمانيا كل عام في إطار برنامج المنح الدراسية للمتفوقين في الباكالوريا.



كما تم، في سنة 2022، منح 52 منحة دراسية لطلاب المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية (IPEST) الذين اجتازوا بنجاح امتحان القبول في المعاهد والمدارس الكبرى بفرنسا.



وضمن برنامج المنح الدراسية لتكوين المكونين في التعليم العالي (منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه)، سيتم منح 19 منحة دراسية في فرنسا و5 منح دراسية في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي الأخرى في الموسم الجامعي 2023/ 2024، وذلك ضمن تخصصات مختلفة على غرار التصميم، والعلوم الموسيقية، وعلوم النقل والخدمات اللوجستية، واللغات وغيرها.



من جهة أخرى، تم تحديد 34 منحة للدراسة في كندا في إطار نفس البرنامج وذلك في تخصصات مختلفة مثل علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي ، وحوسبة الكم، والأمن السيبراني، والعلوم الصحية ، والعلوم الزراعية.



كما أشارت الهمامي إلى أنه يتم تقديم 35 منحة دراسية كل عام للمقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، كجزء من برنامج المنح الجامعية للأطباء المقيمين.



وفيما يتعلق ببرنامج المنح الدراسية المخصصة لطلبة المهندسين أوضحت المسؤولة أنه تم تقديم 242 منحة خلال الموسم الجامعي 2022-2023 لطلاب المهندسين في إطار التحضير لشهادات مزدوجة بين وزراتي التعليم العالي التونسية والفرنسية.



وعلى مستوى منح القروض الجامعية للطلبة بالخارج، قالت المسؤولة إنه تم منح 201 قرضا جامعيا للطلاب التونسيين غير المتحلصين على منح دراسية الذين يدرسون في الخارج عام 2022.



من جهتها، أشارت منسقة التنقل الجامعي في المعهد الفرنسي بتونس إيمان العنابي إلى أن فرنسا خصصت منح التميز لأفضل الطلاب من الجنسية التونسية.



وأوضحت أن الحائزين على المنح الدراسية يحصلون على منحة قيمتها 860 يورو في الشهر لكامل مدة الدورة الدراسية في فرنسا، بالإضافة إلى المساعدة في حجز الإقامة والدعم الإضافي والإعفاءات من رسوم التأشيرة والإعفاءات من معاليم دراسة ملف كامبوس فرنسا.



وقالت إيمان العنابي إنه تم وضع محرك بحث المنح الجامعية على ذمة لجميع الطلاب والباحثين الباحثين عن التمويل



