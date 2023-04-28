الترجي التونسي - شبيبة القبائل الجزائر - 4000 تذكرة مجانا لجمهور الشبيبة

وصل فريق شبيبة القبائل الجزائري مساء امس الى تونس في رحلة عادية عبر الخطوط التونسية حيث يخوض غدا بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثامنة ليلا مباراة اياب الدور ربع النهائي لمسابقة رابطة ابطال افريقيا مع الترجي الرياضي التونسي .



واجرى الفريق الجزائري مساء امس عقب وصوله حصة تدريبية بتونس

وافاد نادي شبيبة القبائل انه سيتم تمتيع جماهيره من 4000 تذكرة مجانا لدخول الملعب ومتابعة المباراة في اطار اتفاق معاملة بالمثل بين الفريقين عند استقبال الجماهير.



وكان جمهور فريق شباب بلوزداد استفاد ايضا من نفس الامتياز بتمتيعه ب4000 تذكرة مجانا بمناسبة المباراة الاخيرة مع الترجي التونسي في سهرة رمضانية يوم 1 افريل الماضي بملعب حمادي العقربى برادس في دور المجموعات .



ويذكر ان الترجي التونسي فاز على شبيبة القبائل في ذهاب ربع النهائي بملعب 5 جويلية بالجزائر بنتيجة 1-صفر



