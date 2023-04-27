الرابطة الاولى (مجموعة التتويج) - هزم النادي الصفاقسي جزائيا امام اتحاد بن قردان

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها الدوري اليوم الخميس هزم النادي الصفاقسي جزائيا امام اتحاد بن قردان صفر-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 16 افريل الجاري لحساب الجولة الثالثة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

وقالت الرابطة في بلاغها الى انه تم قبول الاثارة التي تقدم بها اتحاد بن قردان ضد ضيفه النادي الصفاقسي على مشاركة 5 لاعبين اجانب شكلا واصلا وهزم النادي الصفاقسي جزائيا صفر-2.

وكان النادي الصفاقسي فاز خلال هذه المباراة 2-1.

ومن جهة اخرى، قررت الرابطة في ذات الاجتماع الاستجابة لطلب النجم الساحلي بتاجيل البت في ملف مقابلتها ضد الترجي الرياضي التي دارت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجلة الرابعة من منافسات مجموعة التتويج للبطولة في انتظار ورود التقرير الامني على مكتب الرابطة. وكان الترجي الرياضي فاز بهدف دون رد.

وعلى صعيد اخر، تمت معاقبة لاعب الترجي الرياضي معتز الزدام ب4 مقابلات وخطية مالية قدرها 10 الاف دينار من اجل ما اتاه من تصرفات تجاه مسؤول من النجم الساحلي اثر نهاية المقابلة.



