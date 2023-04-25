الدورة 21 لتظاهرة "24 ساعة مسرح دون انقطاع" بالكاف: عرض 42 عملا من 13 بلدا

تلتئم الدورة الحادية والعشرون للمهرجان الدولي "24 ساعة مسرح دون انقطاع" بالكاف نهاية الأسبوع الحالي من 28 أفريل إلى 1 ماي القادم، وهو موعد استثنائي تُقام فيه هذه الدورة لتزامن الموعد الرسمي والقار هذه السنة مع شهر رمضان المعظم، إذ دأبت العادة أن تنتظم التظاهرة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح الموافق ل 27 مارس من كل عام.



وأعدّ مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف، المؤسسة المنظمة لهذا الحدث بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، برنامجا يضمّ 42 عملا مسرحيا من 13 بلدا هي تونس والجزائر وليبيا والعراق والسعودية وسلطنة عمان والأردن وايران وإيطاليا واسبانيا وفرنسا والبرازيل وروسيا.



وتستهلّ فقرات المهرجان بتنظيم ندوة علمية بعنوان "المسرح والعتمة" يُديرها محمد الهادي الفرحاني ويؤثثها كلّ من الجامعية والكاتبة أم الزين بن شيخة من تونس والمسرحي فهد ردة الحارثي من السعودية والعراقي ماجد درندش والجزائري أحسن ثليلاني.

وتقام يوم 29 أفريل مائدة مستديرة حول "المسرح خارج الركح للممثل وغير الممثل: تجارب متجددة" بإدارة محمد مسعود إدريس، وبمشاركة كل من رؤوف بن يغلان ومنصف الصايم ومحمد أمين الزواوي وأيوب جوادي.

وتقام لفائدة الطلبة والمولعين بالفن المسرحي ورشات تدريبية تهتم بالكتابة وبناء الشخصية المسرحية والأزياء وتقنية مسرح البوفون، يشرف عليها مختصون من تونس والسعودية واسبانيا والبرازيل.

ومن المنتظر أن تُشرف وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي على حفل الافتتاح الرسمي للتظاهرة يوم الأحد 30 أفريل، الذي سيشهد بالخصوص تكريم قامات مسرحية تونسية وهم زهيرة بن عمار ورؤوف بن عمر وفتحي الهداوي والأسعد بن عبد الله.

وينفتح المهرجان على عديد الفضاءات بولاية الكاف ليشمل المدرسة الابتدائية هنشير القصر الكائنة بمنطقة ساقية سيدي يوسف والمتاخمة للحدود الجزائرية، والمركز المندمج للطفولة والمبيت الجامعي يوغرطة والسجن المدني بالكاف. كما سيتم تأمين زيارة ميدانية للوفود الأجنبية بالمسلك السياحي والثقافي.



