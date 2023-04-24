Babnet

: الجزائري مصطفى غربال حكما لكلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 17:21 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال حكما للمباراة المؤجلة لحساب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين الترجي الرياضي و النجم الساحلي و التي ستدور يوم غد الثلاثاء انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17) بملعب حمادي العقربي برادس.
وسيساعد غربال في ادارة المباراة مواطناه ابراهيم حملاوي و حمزة بوزيت.
ومن جهة اخرى تقرر تعيين الحكم الصادق السالمي مشرفا على تقنية الفيديو المساعد "الفار".
ويحتل النجم الساحلي صدارة ترتيب مرحلة التتويج ب12 نقطة متقدما على الترجي الرياضي ثاني الترتيب ب8 نقاط.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265433


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 24 أفريل 2023 | 3 محرم0 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:37 19:03 16:02 12:24 05:34 04:00
Babnet
23°
 Babnet27° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1527°-1427°-1624°-1527°-15
  • Avoirs en devises
    21938,9

  • (20 Avril)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35075 DT        1$ =3,05983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 Avril)   912,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    