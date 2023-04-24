: الجزائري مصطفى غربال حكما لكلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي

قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال حكما للمباراة المؤجلة لحساب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين الترجي الرياضي و النجم الساحلي و التي ستدور يوم غد الثلاثاء انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17) بملعب حمادي العقربي برادس.

وسيساعد غربال في ادارة المباراة مواطناه ابراهيم حملاوي و حمزة بوزيت.

ومن جهة اخرى تقرر تعيين الحكم الصادق السالمي مشرفا على تقنية الفيديو المساعد "الفار".

ويحتل النجم الساحلي صدارة ترتيب مرحلة التتويج ب12 نقطة متقدما على الترجي الرياضي ثاني الترتيب ب8 نقاط.



