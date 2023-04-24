بمناسبة شهر التراث : برمجة متنوعة في توزر منها يوم دراسي حول الموروث الثقافي في تحقيق التنمية المستدامة

تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر بالشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية يوم 17 ماي المقبل يوما دراسيا بعنوان "الموروث الثقافي في تحقيق التنمية المستدامة". ويطرح المشاركون فيه أهم الإشكاليات والمعوقات التي تحول دون حماية الموروث وسبل مزيد دعمه وتنميته.

وتتنزل هذه الفعالية التي تشهد مشاركة عدد من الجمعيات والهياكل العمومية ذات العلاقة، ضمن برمجة احتفالات ولاية توزر بشهر التراث (18 أفريل - 18 ماي).

وتقام في ربوع الجريد فقرات متنوعة ضمن الدورة 32 من شهر التراث الملتئمة تحت شعار "تراثنا موروث حضاري ومنتوج اقتصادي" في إطار برمجة تؤثثها المؤسسات الثقافية بالجهة إلى جانب الجمعيات المهتمة بالتراث والمنتوجات الحرفية وفق ما ذكره لوات المندوب الجهوي للشؤون الثقافية عماد الدلاجي.

ومن أبرز الفقرات التي أعدتها جمعيات مختصة، تظاهرة بصمات تراثية لجمعية المرأة الواحية للتنمية المستدامة وفيها ورشة في صناعة القفة التقليدية باستعمال سعف النخيل وحبال السعف وحبال الليف حيث سيتم تكوين مجموعة من الفتيات في كيفية تزويق القفة بطريقة مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق فضلا عن ورشة لتحويل التمور وصناعة العصير والسكر والقهوة المستخرجة من التمر وورشة في الرسم باستعمال مخلفات النخيل.

وأعدت جمعية حماية المحيط والتراث بالمحاسن برنامج تظاهرة بعنوان "تراثنا راس مالنا" وتتضمن فقراتها ورشة تحويل التمر واستخراج الزيوت بطرق تقليدية وعرض مأكولات تقليدية ومحفل العرس ومعرض للمنتوجات الواحية زيادة على ورشة في الخط العربي وزيارة المواقع الاثرية.

وتنظم من ناحيتها دور الثقافة في الجهة وأبرزها دار الثقافة حامة الجريد سلسلة من المعارض والورشات المختصة. وبرمجت دار الثقافة بدقاش ندوة فكرية للتعريف بالمواقع الاثرية الرومانية والإسلامية في المنطقة ومسابقات لإعداد محتوى "فيديو" على مواقع التواصل الاجتماعي يعرف بهذه الاثار إضافة الى تظاهرة كنوز التراث التي تنظمها بالتعاون مع جمعية أطلال بدقاش.

وتخصص دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة هذه المناسبة لتنظيم حوارات ثقافية تهتم بتثمين التراث وزيارات ميدانية للمدينة العتيقة ومائدة مستديرة حول المنتوج الحضاري بنفطة ومساهمته في التنمية المستدامة وكذلك الشأن بالنسبة الى دار الثقافة تمغزة التي برمجت لقاءات حوارية وندوات فكرية. أما برنامج المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية في الجهة فسيخصص مسابقات لفائدة الناشئة تثمن الجوانب التراثية من موروث ثقافي وحرف يدوية الى جانب تنظيم معارض وثائقية وأخرى تعرض مختارات من المنتوج التراثي بالجهة.

ص م



