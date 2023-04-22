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المنتخب التونسي لكرة اليد في تربص مغلق بالحمامات من 24 الى 28 افريل

Publié le Samedi 22 Avril 2023 - 21:20 قراءة: 0 د, 56 ث
      
يجري المنتخب التونسي لكرة اليد تربصا مغلقا بمدينة الحمامات من 24 الى 28 افريل الجاري وذلك في اطار الاعداد لكاس امم افريقيا مصر 2024.

وستتبارى النخبة الوطنية خلال هذا التربص وديا مع كل من الارجنتين يوم الاربعاء 26 افريل واليابان يوم 28 من نفس الشهر.
وتم توجيه الدعوة ل18 لاعبا للمشاركة في هذا التربص وهم:

حراسة المرمى- ياسين بلقايد (سيلينا السلوفيني) - مهدي الحرباوي (ايرون الاسباني) - فرج تقية (كوينسا الاسباني).
جناح ايسر - رفيق باشا (النادي الافريقي)
جناح ايمن - عصام رزيق (النجم الساحلي) - منير الدويري (انجي الفرنسي)
ظهير ايسر - اسامة الرميكي ( النادي الافريقي) - رامي الفقيه ( الوكرة القطري) - يوسف معرف (العربي القطري)- محمد عزيز العايدي (فوجفودينا الصربي) - محمد رضا فراد (كاظمة الكويتي) - يوسف الشتيوي (بعث بني خيار)
ظهير ايمن - انور بن عبد الله (كاظمة الكويتي)- طه السماوي (ساقية الزيت)
منسق - محمد امين درمول (ميندين الالماني)- محمد عمار (نادي ساقية الزيت)
لاعب دائرة -رامي حمام (النادي الافريقي) -بلال بن ابراهيم (فالانس الاسباني)
وتجدر الاشارة الى انه لم يتم توجيه الدعوة للاعبي الترجي الرياضي الذين يستعدون مع فريقهم للكاس الافريقية للاندية المقررة مطلع الشهر القادم بمصر.


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