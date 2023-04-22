سليانة: تقدّم  بنسب متفاوتة في أشغال عدد من المسالك الريفية المنجزة بمعتمديات كسرى ومكثر وسليانة الجنوبية وبوعرادة وقعفور

تشهد أشغال عدد من المسالك الريفية المنجزة بمعتمديات كسرى ومكثر وسليانة الجنوبية وبوعرادة وقعفور من ولاية سليانة المنجزة في إطار البرنامج الوطني لوزارة التجهيز تقدما بنسب متفاوتة، ومن المنتظر تكون أن أشغال القسط الأول، الذي يشمل معتمديات كسرى ومكثر وسليانة الجنوبية، جاهزة في مارس 2024، وفق ما ذكره، اليوم السبت، المدير الجهوي للتجهيز توفيق مساعدية.



وأوضح مساعديّة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن نسبة تقدم أشغال مسلك اللوزة_كسرى على طول 10.4 كيلومترات بلغت 30 بالمائة ببلوغ مرحلة إنجاز الطبقة القاعدية للطريق، فيما وصلت نسبة تقدم أشغال مسلك السوايدية-أولاد علي بالشيخ على طول 8 كيلومترات 40 بالمائة بإنجاز الطبقة القاعدية للطريق، ونسبة تقدم أشغال مسلك أم الزيد_الشوارنية (مكثر) على طول 5 كيلومترات 10 بالمائة (بصدد فتح الحوزة وأشغال التتريبات)، بينما لا تزال أشغال مسلك أولاد بوزيان-أولاد سعيد-أولاد سلامة بمعتمدية سليانة الجنوبية على طول 3 كيلومترات في مرحلة إعداد الدراسات التنفيذية.

وأشار إلى أن القسط الثاني يشمل مسلكين بمعتمديتي بوعرادة وقعفور، حيث بلغت نسبة تقدم أشغال مسلك كدية الصفراء_البرامة (بوعرادة )على طول 9 كيلومترات 25 بالمائة، وبلغت نسبة تقدم أشغال مسلك مليتة_الأخوات على طول 5 كيلومترات 15 بالمائة ومن المنتظر أن تكون أشغالهما جاهزة خلال نوفمبر القادم.

وأكد المسؤول على أهمية هذه المسالك الريفية التي تبلغ قيمة اعتماداتها الجملية حوالي 12 مليون دينار، ومن المؤمل أن تساهم في فك عزلة عدد من المناطق الريفية بالجهة.





