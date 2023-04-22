تونس تستعد لإحداث مكتب ممثليّة تجاريّة بالسنغال والسادس بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء

تستعدّ تونس لإحداث مكتب ممثلية تجارية بالعاصمة السنغالية "داكار" ليصبح المكتب السادس لمركز النهوض بالصادرات داخل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ويعزز بذلك شبكة التمثيل التجاري بالمنطقة.



وأكّد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصّادرات، مراد بن حسين، خلال لقاء جمعه بسفيرة السنغال بتونس راماتولاي با فاي، أهميّة إحداث هذا المكتب في أقرب الآجال لمعاضدة جهود ممثليّات المركز الخمس بكل من أبيدجان (كوت ديفوار) ونيروبي (كينيا) ودوالا(الكاميرون) وأبوجا (نيجيريا) وكنشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، في تفعيل الديبلوماسيّة الاقتصاديّة بالمنطقة ودعم انفتاح الصادرات التونسيّة على أسواق جديدة.



وتدارس الطرفان، خلال هذا اللقاء الذي احتضنته مؤخرا دار المصدر، الاستعدادات لتنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي السنغالي، الذي سيلتئم بتونس خلال الفترة القادمة بهدف التعريف بفرص التبادل التجاري المتوفرة لكلا البلدين واستكشاف مجالات وآفاق جديدة للاستثمار والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين من تونس والسنغال.



وتباحثا حول ضبط برنامج خطة عمل مشتركة بين مركز النهوض بالصّادرات ونظيره السنغالي، في إطار تحيين اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين في ديسمبر 2018، والتي تهدف إلى تبادل الزيارات للاطلاع على التجارب الناجحة، من الجانبين، في دعم الصادرات وتنميتها وتنمية القدرات في مجال سلاسل القيمة في التصدير.



يذكر أن تونس تصدّر إلى السّنغال العديد من المنتوجات، على غرار الدّهون والزيوت النباتيّة وكربونات الكالسيوم والجبس والتمور والأدوية، وتستورد، بالخصوص، منتوجات الصيد البحري المجمّدة.



وتجاوزت قيمة الصّادرات التونسية نحو السّنغال سنة 2022، نحو 2ر185 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 34ر22 بالمائة، مقارنة بسنة 2021. كما تطوّرت قيمة الواردات من السنغال بنسبة 4ر314 بالمائة، خلال الفترة ذاتها، لتناهز قيمتها 6ر40 مليون دينار.



يذكر ان مركز النهوض بالصادرات كان افصح في فيفري المنقضي، عن برنامجه الترويجي لسنة 2023، والذي تضمن 58 نشاطا موجها لفائدة رجال الاعمال والمؤسسات سواء عبر البعثات الاقتصادية الى الخارج أو استقطاب الموردين أو المشاركة في التظاهرات والمعارض.





ويتوقع المركز ، وفق ذات البرنامج، مشاركة 520 مؤسسة في اجمالي العمليّات الترويجيّة سنة 2023 في ظل استهداف 26 سوقا من بينها 12 سوقا افريقية و 9 عربية. علما انه سيتم ادراج 6 وجهات جديدة وهي فلسطين وسلطنة عمان وغينيا والسّودان والبينين والنيجر الى جانب إعادة إدراج السوق العراقية.





