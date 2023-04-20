رئيس الجمهورية يشرف على جلسة عمل حول الاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح التربية والتعليم

وأضاف "انه لا مستقبل إلا بالتربية والتعليم" الذين يعدان أساس الثروة البشرية لتونس.واشار رئيس الدولة في السياق ذاته انه سيتم قريبا وضع قانون يتعلق بالمجلس الاعلى للتربية و التعليم و قانون آخر يتعلق بنظام التعليم التونسي مشيرا إلى ان مدارس و مؤسسات جامعية اصبحت لا تستجيب للشروط الدنيا للتعلم والتعليم،حسب تعبيره.ووفق الفصل 135 من دستور جويلية 2022 يتولّى المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم إبداء الرّأي في الخطط الوطنيّة الكبرى في مجال التّربـية والتّعليم والبحث العلميّ والتّكوين المهنيّ وآفاق التّشغيل.من جهة أخرى تطرق الرئيس قيس سعيد إلى الاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح التربية والتعليم وقال "إن الجميع سيبدون رأيهم في تلك الاستشارة الأولية وهو دليل على العزم على مواصلة الإصلاح وتحقيق أهداف الثورة "وفي 7 افريل الجاري اذن رئيس الجمهورية بتكوين لجنة مكلفة بإعداد مشروع نصّ استشارة الكترونية حول إصلاح التربية والتعليم على أن تنطلق في أشغالها خلال ايام.