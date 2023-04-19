العداء الكيني إيفانز شيبيت يحتفظ بلقب ماراطون بوسطن

احتفظ العداء الكيني إيفانز شيبيت بلقبه في منافسة الرجال ضمن ماراطون بوسطن، وحلت مواطنته هيلين أوبيري في صدارة السيدات.

وهي المرة الثالثة على التوالي التي يعود فيها لقبا الرجال والسيدات لكينيا.

وسجل شيبيت (34 عاما) زمنا قدره 2س و5د و54ث، متقدما على التنزاني غابريال غاي صاحب المركز الثاني، وبنسون كيب روتو الذي حل في المركز الثالث.

ولدى السيدات حققت الكينية هيلين أوبيري فوزا مفاجئا بإحرازها اللقب، بعد منافسة شرسة حتى الرمق الأخير مع الإثيوبية أماني بيري سو حيث حلت هيلين في المركز الأول بعدما سجلت زمنا قدره 2س و21د و38ث.



