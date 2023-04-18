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حجز 82ر6 طنا من مادتي الفارينة والسميد الغذائي في مخزن عشوائي بالعوينة

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 17:21 قراءة: 0 د, 25 ث
      
حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، الثلاثاء، بالتنسيق مع منطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج، 82ر6 طنا من مادتي الفرينة والسميد الغذائي داخل مخزن عشوائي بمنطقة العوينة.

وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها، العمل على استكمال إجراءات رفع المحجوز وتأمينه وتحرير محضر بحث ضد صاحب المخزن لمسك منتجات مدعمة في غير الحالات المرخص فيها.

ولفتت الى استغلال هذا المخزن العشوائي دون موجب قانوني لخزن كميات هامة من مشتقات الحبوب المدعمة وبطرق تخلّ بحسن تزويد السوق بهذه المواد.





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