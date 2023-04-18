رئيس الجمهورية يتحادث مع وزير الخارجية السوري

وأكّد الرئيس خلال هذا اللقاء، "حرص تونس الثابت، على استئناف السير الطبيعي لروابط الأخوة والتعاون المتينة والتاريخية القائمة بين تونس وسوريا، فضلا عن تكثيف فرص وأطر التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الثنائية في شتى المجالات"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.كما أشار إلى "ما يجمع تونس بسوريا، من قواسم حضارية وثقافية وإلى ما يحدوهما من عزم مشترك على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات ورفع كلّ التحديات من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين".وتأتي الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، بدعوة من وزير الخارجة التونسي نبيل عمّار، وتهدف، حسب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، إلى "إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها".