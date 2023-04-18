وزير الفلاحة ورئيس الاتحاد الفلاحة يتباحثان تأثير الظروف المناخية على الوضع الفلاحي

تناول اللّقاء الذي جمع الاثنين وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي برئيس الاتحاد التّونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد تدارس الوضع الفلاحي في ظل الظّروف المناخيّة الصعبة.



كما تطرق هذا اللقاء وفق بلاغ صادر غن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلى الحلول الممكن اتّخاذها للحدّ من تأثيرات الظروف المناخية على الزّراعات الكبرى والأعلاف والأشجار والثروة الحيوانية وكيفية معاضدة مجهودات الفلاحين لتخطي هذا الظرف الصعب.



