Babnet

وزير الفلاحة ورئيس الاتحاد الفلاحة يتباحثان تأثير الظروف المناخية على الوضع الفلاحي

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 08:11 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تناول اللّقاء الذي جمع الاثنين وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي برئيس الاتحاد التّونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد تدارس الوضع الفلاحي في ظل الظّروف المناخيّة الصعبة.

كما تطرق هذا اللقاء وفق بلاغ صادر غن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلى الحلول الممكن اتّخاذها للحدّ من تأثيرات الظروف المناخية على الزّراعات الكبرى والأعلاف والأشجار والثروة الحيوانية وكيفية معاضدة مجهودات الفلاحين لتخطي هذا الظرف الصعب.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265144


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 18 أفريل 2023 | 27 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:30 18:58 16:01 12:26 05:42 04:10
Babnet
17°
 Babnet21° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1022°-1225°-1522°-1523°-14
  • Avoirs en devises
    21715,9

  • (17 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,36200 DT        1$ =3,04176 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 Avril)   1190,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    