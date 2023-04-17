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مصدر مسؤول من وزارة الداخلية يؤكد ايقاف راشد الغنوشي

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 20:46 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قامت فرقة أمنية بايقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء الاثنين، اثر صدور مذكرة ايقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق تأكيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأفاد ذات المصدر أن الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث باذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأضاف المسؤول بوزارة الداخلية أن الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، الى حين اتخاذ الاجراءات بخصوصه.

ومن جانبها قالت حركة النهضة في بلاغ صادر عنها إن فرقة أمنية "قامت مساء اليوم الاثنين 17 أفريل 2023 بمداهمة منزل راشد الغنوشي رئيس الحركة واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

ونددت الحركة بما أسمته "التطور الخطير وطالبت بإطلاق سراح راشد الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".



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