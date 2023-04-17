جندوبة: بطاقة إيداع بالسجن في حق تاجر اخفى مادة الموز ورفّع في سعرها

اصدر احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، الأسبوع المنقضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق تاجر خضر وغلال بمدينة جندوبة، بعد إحالته من قبل النيابة العمومية بذات المحكمة من اجل المضاربة غير المشروعة، وتخزين واخفاء سلع الهدف منها احداث ندرة فيها، واضطراب في تزويد السوق بها، والترفيع في الأسعار بطريقة مباشرة، وتحقيق أرباح غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة على الأسعار المعتادة، طبقا للفصول 3 و4 و17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة يسري السلطاني ل"وات" .



واوضح السلطاني ان الأبحاث في هذا الملف انطلقت في 7 افريل الجاري، اثر توفر معلومات لدى النيابة العمومية صادرة عن فرقة الحرس البلدي بجندوبة مفادها تعمد احد المواطنين الممتهن للتجارة إخفاء مادة الموز دون عرضها للعموم.



وتبعا لذلك، اذنت النيابة لإحدى الفرق الأمنية بمراقبة وتفتيش المحل اين عثروا على 348 كلغ من الموز مخفية وبيعها بأسعار غير قانونية ، وتم بناء على ذلك فتح بحث عدلي وحجز الكمية والتفريط فيها وتامين عائداتها بخزينة الدولة والاحتفاظ بالتاجر قبل ان يحال على انظار احد قضاة التحقيق وتصدر في شانه بطاقة إيداع بالسجن.



