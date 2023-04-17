وزارة النقل: تامين 6026 سفرة منتظمة و 1852 سفرة اضافية من قبل الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل

ستتولّى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهويّة للنقل تأمين 6026 سفرة منتظمة و1852 سفرة إضافية على كامل خطوطها ، خلال الفترة الممتدة من 18 أفريل الى حدود يوم 25 افريل 2023.



ويتنزل هذا الاجراء، وفق بلاغ صادر، الاثنين، عن وزارة النقل، في إطار برنامج استثنائي اعدته الوزارة بمناسبة عيد الفطر، لفائدة المواطنين بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهنيي قطاع النّقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.



ويقوم البرنامج على تحسين عرض النّقل وملاءمته مع الطلب المتوقّع، من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية، وعلى إحكام التنظيم والمتابعة بما يضمن تأمين التنقّل في أحسن الظروف الممكنة.



وعملت الوزارة على الرفع بنسبة 31 بالمائة في عدد السفرات بالمقارنة مع العرض الجملي العادي، موزعة على شبكة الشركة الوطنية للنقل بين المدن ب672 سفرة منتظمة و278 سفرة إضافية، وعلى شبكات الشركات الجهوية للنقل ب 5354 سفرة منتظمة و1574 سفرة إضافية.



وعلى مستوى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية،أعدّت الشركة برنامجا يعتمد من ناحية، على تدعيم تركيبة القطارات بـ 79 عربة إضافية علاوة على 334 عربة مستغلّة اعتياديا، ومن ناحية، على برمجة 9 سفرات إضافية، علاوة على 120 سفرة منتظمة، مما يمكّن من توفير حوالي 31 ألف مقعد أي بزيادة 25 بالمائة.



وفي ما يتعلق بالنّقل العمومي غير المنتظم للأشخاص،تمّ الترخيص لسيارات الأجرة " لواج" بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الإستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدّة من يوم الأربعاء 19 أفريل إلى يوم الثلاثاء 25 أفريل 2023.



كما قامت وزارة النّقل، بتكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة البرنامج ومتابعته على مستوى محطات النّقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارات الأجرة " لواج " بكامل تراب الجمهورية، فضلا عن إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامّة للنقل البري والإدارات الجهوية للنّقل لتنظيم الحملة ومتابعتها.



