بن عروس: حضرة تونس الأعماق تختتم ليالي رمضان بمدينة مرناق

عاشت مدينة مرناق خلال الأيام الماضية على وقع تظاهرة ليالي رمضان، التي اثث فعالياتها عدد من العروض الفنية امتدت على أكثر من أسبوع ليسدل الستار مساء ليلة أمس الأحد على هذه الليالي بعرض الاختتام الذي احيته فرقة حضرة تونس الاعماق بقيادة عبد الله الذوادي .



وتنوعت الفقرات الموسيقية في برنامج سهرة الاختتام فمن عوالم الإنشاد الديني الى المواويل ووصلات الذكر وصولا الى الروحانيات المستقاة من التراث حاول الذوادي ومجموعته ان يؤطر السهرة في مناخات الاحتفالات الدينية تماشيا مع خصوصية الشهر الفضيل وحاجة الأنفس فيه للمناجاة والقرب من عوالم الروح وموسيقاها.



جملة الفقرات الموسيقية ألفها الجمهور في مثل هذه النوعية من السهرات حيث تكررت عديد الأناشيد الدينية والوصلات الصوفية التي بات لايخلو منها هذا النوع من العروض التي تنشدّ في أغلبها للموروث الموسيقي الصوفي وترانيمه وابتهالاته التي باتت تشكل رصيدا انشاديا تستقي منه مثل هذه العروض وتتفاعل معه الجموع الحاضرة بالترديد احالة على الحضور والتواصل في الزمان وفي الذائقة التي تحتفظ بكثير من هذه الأغاني والأناشيد التراثية الروحية.



واعتبر المشرف على تظاهرة ليالي رمضان حمزة انويل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن البرمجة استطاعت أن تلبي حاجة جمهور المدينة المتطلع إلى معايشة أجواء السهرات الرمضانية حيث تنوعت العروض بين العروض التنشيطية والمسرحية الموجهة للأطفال والعروض الموسيقية الوترية و الانشاد الديني والامسيات الشعرية.



ولعل ما رسخ في ذاكرة الليالي وفق المتحدث السهرة التي تحولت فيها التظاهرة من دار الثقافة إلى المركز المندمج للأطفال بمرناق حيث استمتع أطفال المركز وباقي المراكز بالجهة والحاضرون باجواء السهرات الرمضانية والموسيقى الوترية من خلال حفل الفنان نجيب خلاص والذي تخلله توزيع ملابس وهدايا العيد على أطفال هذه المراكز.



ويطمح المشرفون على التظاهرة إلى توسعة البرمجة خلال السنوات المقبلة، لتشمل عروضا أكثر تنوعا وتنفتح على مؤسسات الطفوالة والمراكز المندمجة بالجهة.



