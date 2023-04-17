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الفنان نضال اليحياوي يمتع المئات من الجماهير في حفل خيري لفائدة قرية الأطفال س.و.س سليانة

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 19:04 قراءة: 1 د, 15 ث
      
بزيه المميز وأسلوبه الخاص، أطل الفنان الشاب نضال اليحياوي ليلة أمس الأحد بالمركب الثفافي بمعتمدية سليانة الجنوبية على ما يقارب 800 شخص من مختلف الفئات العمرية وذلك خلال الحفل الخيري الذي خصصت مداخيله لقرية الأطفال س.و.س بسليانة وأقيم بدعم من مؤسسة دراكسلماير.

الحفل الخيري حضره والي سليانة وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلي "دراكسلميار" وعدد من مكونات المجتمع المدني استهله "نضال اليحياوي" بأغنية "بالله يا العين السودة" وقدم إثرها باقة من أغانيه "ساق نجعك ساق" و"يا للا علاش والأسمر يا خويا"
أجواء من المزود انتشى لها الجمهور المواكب لحفل مسرب الهطايا لمدة قاربت أكثر من ساعتين بطلب منهم رغم برودة الطقس وظلت الجماهير واقفة منذ بداية العرض الي حين انتهائه وتفاعلوا رقصا وغناء وزغاريد معبيرن عن تعطشهم للأنشطة الثقافية ومؤكدين على مساندتهم لأطفال س.و.س بالجهة الذين تفاعلوا بدورهم مع الحاضرين
وجمع عرض نضال اليحياوي بمجموعة من الموسيقيين على على آلة القيتار و الة المزود لينبش في الذاكرة الشعبية وفي الأغاني الروحية التي كانت تردد في مختلف الحفلات التونسية و خاصة بالمناطق الريفية .
ودعا في تصريح ل"وات" إلى دعم قرية الأطفال س.و.س سليانة نظرا لوضعيتها المالية الصعبة.
وأفادت أميرة السعدي، إحدى الحاضرات، "وات" بأنها قدمت من قطر لحضور حفل الفنان نضال اليحياوي ولدعم قرية الأطفال بالجهة.
من جانبه ذكر مدير قرية الأطفال س.و.س سليانة عاطف اللبادي أن مؤسسة رعاية فاقدي السنة بالجهة تم انشاؤها منذ 40 سنة تقريبا مشيرا إلى تهرؤ بنيتها التحتية مما يشكل خطرا على صحة الأطفال و المربين. وكشف أن مثل هذه المبادرات ستاهم في تعبئة موارد القرية التي في حاجة إلى 6 ملايين دينار لإعادة تهيئتها
أمم

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