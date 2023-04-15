Babnet

فريد بلحاج: من المنتظر عرض استراتيجية الشراكة القطرية مع تونس بحلول منتصف جوان على مجلس إدارة البنك العالمي

Publié le Samedi 15 Avril 2023 - 15:47 قراءة: 1 د, 21 ث
      
توقع نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أمس الجمعة، عرض "استراتيجية الشراكة القْطرية مع تونس على مجلس إدارة البنك بحلول منتصف جوان 2023."
جاء ذلك خلال لقاء جمع بلحاج مع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، على هامش اجتماعات الربيع 2023 لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 الى 14أفريل 2023.

وأكد المسؤول بالبنك العالمي، في تغريدة على حسابه على تويتر، أن الاجتماع، الذي وصفه بـ "المثمر" ، كان فرصة للتأكيد مجددا على دعم مؤسسته لتونس، لا سيما، في مجالات الطاقات المتجددة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي مجال الحماية الاجتماعية.

وكانت مجموعة البنك العالمي، قد أعلنت، يوم 6 مارس 2023، عن التعليق المؤقت للمحادثات في إطار الشراكة القطرية لمؤسسة الاقراض الدولية مع تونس، الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات على المدى المتوسط 2023 / 2027، وذلك على خلفية الجدل، الذّي أثارته قضيّة المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.

وأعلن الممثل المقيم للبنك العالمي في تونس، الكسندر اروبيو، يوم 30 مارس 2023، أنّ "تعليق المحادثات في اطار الشراكة القطرية بين مؤسسته وتونس لن يقطع "باي شكل من الاشكال" تحقيق المشاريع قيد التنفيذ او بصدد الإعداد.

وقال اروبيو، خلال لقاء جمعه بالصحفيين، في مقر البنك العالمي في تونس، ليس لدينا تاريخ بشأن المصادقة على هذه الاستراتيجية، لكننا بصدد التباحث مع السلطات التونسية بشأنها".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265022


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 15 أفريل 2023 | 24 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:26 18:55 16:00 12:26 05:46 04:14
Babnet
21°
 Babnet23° Babnet % 30 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1319°-1221°-1222°-1025°-13
  • Avoirs en devises
    21662,5

  • (14 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,36044 DT        1$ =3,05264 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 Avril)   1270,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    