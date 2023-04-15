فريد بلحاج: من المنتظر عرض استراتيجية الشراكة القطرية مع تونس بحلول منتصف جوان على مجلس إدارة البنك العالمي

لقاء مثمر مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط #التونسي سمير سيد حول مساندة البنك الدولي لبرامج التنمية والتي تشدد على أهمية #الطاقة المتجددة ودعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الحماية الاجتماعية. نتطلع لعرض إستراتيجية الشراكة على مجلس المديرين التنفيذيين بحلول منتصف يونيو. pic.twitter.com/lp8KWIPgHB — Ferid Belhaj (@FeridBelhaj) April 15, 2023

جاء ذلك خلال لقاء جمع بلحاج مع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، على هامش اجتماعات الربيع 2023 لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 الى 14أفريل 2023.وأكد المسؤول بالبنك العالمي، في تغريدة على حسابه على تويتر، أن الاجتماع، الذي وصفه بـ "المثمر" ، كان فرصة للتأكيد مجددا على دعم مؤسسته لتونس، لا سيما، في مجالات الطاقات المتجددة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي مجال الحماية الاجتماعية.وكانت مجموعة البنك العالمي، قد أعلنت، يوم 6 مارس 2023، عن التعليق المؤقت للمحادثات في إطار الشراكة القطرية لمؤسسة الاقراض الدولية مع تونس، الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات على المدى المتوسط 2023 / 2027، وذلك على خلفية الجدل، الذّي أثارته قضيّة المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.وأعلن الممثل المقيم للبنك العالمي في تونس، الكسندر اروبيو، يوم 30 مارس 2023، أنّ "تعليق المحادثات في اطار الشراكة القطرية بين مؤسسته وتونس لن يقطع "باي شكل من الاشكال" تحقيق المشاريع قيد التنفيذ او بصدد الإعداد.وقال اروبيو، خلال لقاء جمعه بالصحفيين، في مقر البنك العالمي في تونس، ليس لدينا تاريخ بشأن المصادقة على هذه الاستراتيجية، لكننا بصدد التباحث مع السلطات التونسية بشأنها".