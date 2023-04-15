Babnet

بطولة مصر - علي معلول هداف مجددا مع الاهلي

Publié le Samedi 15 Avril 2023 - 10:08 قراءة: 0 د, 39 ث
      
سجل المدافع الدولي التونسي علي معلول هدفا في ثلاثية الاهلي امام فاركو (3-صفر) في المباراة التي اقيمت امس الجمعة لحساب الجولة الخامسة والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.
وسجل علي معلول الهدف الثالث للاهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد هدفين لكل من محمود متولي (19) ومحمد الشريف (45).
وعزز الاهلي الذي كان احرز يوم الاثنين لقب مسابقة كاس مصر للموسم الماضي صدارته برصيد ب50 نقطتين منقوصا من 5 مباريات متقدما بفارق نقطتين على فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي تنقصه مباراتين.
اما فاركو فيحتل المركز الثامن برصيد 32 نقطة بعيدا عن حسابات النزول.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264998


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 15 أفريل 2023 | 24 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:26 18:55 16:00 12:26 05:46 04:14
Babnet
21°
 Babnet22° Babnet % 43 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1219°-1221°-1122°-1025°-13
  • Avoirs en devises
    21662,5

  • (14 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,36044 DT        1$ =3,05264 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 Avril)   1270,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    