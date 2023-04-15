بطولة مصر - علي معلول هداف مجددا مع الاهلي

من أرض الملعب 🏟️



هدف علي معلول من نقطة الجزاء وحديث خاص بينه وبين محمد شريف ⚽️



برعاية Orange | #باب_رزق pic.twitter.com/f3CHUAIc7z — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 15, 2023

وسجل علي معلول الهدف الثالث للاهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد هدفين لكل من محمود متولي (19) ومحمد الشريف (45).وعزز الاهلي الذي كان احرز يوم الاثنين لقب مسابقة كاس مصر للموسم الماضي صدارته برصيد ب50 نقطتين منقوصا من 5 مباريات متقدما بفارق نقطتين على فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي تنقصه مباراتين.اما فاركو فيحتل المركز الثامن برصيد 32 نقطة بعيدا عن حسابات النزول.