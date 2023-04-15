بطولة مصر - علي معلول هداف مجددا مع الاهلي

سجل المدافع الدولي التونسي علي معلول هدفا في ثلاثية الاهلي امام فاركو (3-صفر) في المباراة التي اقيمت امس الجمعة لحساب الجولة الخامسة والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.
وسجل علي معلول الهدف الثالث للاهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد هدفين لكل من محمود متولي (19) ومحمد الشريف (45).
وعزز الاهلي الذي كان احرز يوم الاثنين لقب مسابقة كاس مصر للموسم الماضي صدارته برصيد ب50 نقطتين منقوصا من 5 مباريات متقدما بفارق نقطتين على فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي تنقصه مباراتين.
اما فاركو فيحتل المركز الثامن برصيد 32 نقطة بعيدا عن حسابات النزول.
وسجل علي معلول الهدف الثالث للاهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد هدفين لكل من محمود متولي (19) ومحمد الشريف (45).
وعزز الاهلي الذي كان احرز يوم الاثنين لقب مسابقة كاس مصر للموسم الماضي صدارته برصيد ب50 نقطتين منقوصا من 5 مباريات متقدما بفارق نقطتين على فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي تنقصه مباراتين.
اما فاركو فيحتل المركز الثامن برصيد 32 نقطة بعيدا عن حسابات النزول.
من أرض الملعب 🏟️— Kora Plus (@KoraPlusEG) April 15, 2023
هدف علي معلول من نقطة الجزاء وحديث خاص بينه وبين محمد شريف ⚽️
برعاية Orange | #باب_رزق pic.twitter.com/f3CHUAIc7z
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