الرابطة المحترفة الثانية - هزم قوافل قفصة جزائيا امام الترجي الجرجيسي 2-صفر

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها الدوري اليوم الجمعة هزم قوافل قفصة جزائيا بنتيجة 2-صفر امام الترجي الجرجيسي وذلك على خلفية الاحداث التي عرفتها المباراة في اطار منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم غرة افريل الجاري.

وقامت جماهير قوافل قفصة بالقاء المقذوفات المتنوعة وهو ما تسبب في اصابة بليغة لمدرب الترجي الجرجيسي.

كما قررت الرابطة تعيين المباريات الثلاث الرسمية القادمة لقوافل قفصة خارج القواعد دون حضور جمهور مع تغريمها بخطية مالية قدرها 20 الف دينار.

ومن جهة اخرى، وجهت الرابطة توبيخا للترجي الرياضي مع خطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل العود في اشعال الشماريخ ورميها على ارضية الميدان خلال المباراة التي جمعته بالاتحاد المنستيري يوم 9 افريل الجاري.





