قبلي: تقدم باكثر من 80 في المائة في مشروع اعادة تهيئة السوق البلدية البياز

بلغت نسبة تقدم اشغال اعادة تهيئة السوق البلدية "البياز" التي تتوسط مدينة قبلي، ال80 بالمائة، حيث من المنتظر ان يتم الفروغ من هذا المشروع في شهر جوان المقبل



وافاد كاتب عام بلدية قبلي حكيم حسين، صباح اليوم الجمعة، صحفي "وات"، بان هذا المشروع الذي تبلغ مدة انجازه 210 ايام باعتمادات تتجاوز 450 الف دينار، يعتبر من المشاريع الهامة التي تنجزها البلدية والتي من المؤمل ان يكون لها تاثير "جد ايجابي" على المنطقة التي تفتقر لسوق بلدي، واشار الى ان اشغال اعادة تهيئة سوق البياز شملت هدم وازالة السوق القديمة ثم اعادة بناء سوق بمواصفات عصرية، وسيحتوي السوق على اكثر من 10 محلات معدة للكراء للقصابين ولبائعي لحوم الدواجن والاسماك الى جانب محلات لتجار الخضر والغلال



يشار الى ان بلدية قبلي كانت قد انجزت سابقا تدخلا مماثلا بالسوق البلدية بشارع النصر باعتمادات ناهزت 600 الف دينار شملت تدخلا لتعصير هذه السوق التي تعتبر احد اقدم الاسواق بالمنطقة عبر اعادة بناء المحلات التجارية المخصصة للكراء باعتمادات فاقت 400 الف دينار، فضلا عن تهيئة الساحة الداخلية للسوق من خلال احداث 10 منصات مخصصة لبائعي الخضر والغلال باعتمادات ناهزت 180 الف دينار



