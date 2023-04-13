الإنتاج الوطني من النفط الخام يتراجع بنسبة 16 بالمائة في موفى فيفري 2023

تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام بنسبة 16 بالمائة في موفى فيفري 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، ليبلغ 242 كيلو طن، وفق تقرير حول الوضعية الطاقية لشهر فيفري 2023، نشره، الخميس، المرصد الوطني للطاقة والمناجم التابع لوزارة الصناعة.

وارتبط هذا الانخفاض، بالحقول الرئيسية على غرار حلق المنزل، الذّي دخل حيز الانتاج منذ سنة 2021 (-56 بالمائة) وعشتارت (-26 بالمائة) والبرمة (-14 بالمائة) وأدام (-19 بالمائة) م. ل د (-31 بالمائة) والشروق (-31 بالمائة) والحاجب / جبيبة (-16 بالمائة).



في المقابل سجلت حقول أخرى تحسنا في إنتاجها مثل الغريب (+36 بالمائة) وصدربعل (+8 بالمائة) وسرسينا (+6 بالمائة).



وتراجع المعدل اليومي لإنتاج النفط من 37،8 ألف برميل في اليوم في موفى فيفري 2022، إلى 33،2 ألف برميل في اليوم في موفى فيفري 2023.



موارد الغاز الطبيعي تتراجع بنسبة 14 بالمائة

بلغت موارد الغاز الطبيعي (الإنتاج الوطني+ الضريبة التقديرية )، نحو 416 كيلو طن مكافئ نفط في فيفري 2023، مسجلة انخفاضا بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وتراجع إنتاج الغاز التجاري الجاف بنسبة 13 بالمائة مع انخفاض بنسبة 18 بالمائة في الأتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري، الذي يمر عبر تونس.



علاوة على ذلك ، أظهر توزيع إجمالي المعاليم بين الإتاوة التي تم التنازل لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والإتاوة المصدرة، أن الجزء الأكبر تم التنازل عنه للشركة التونسية للكهرباء والغاز (85 بالمائة ) خلال شهر جانفي 2023.

وتم تسجيل تجاوز لمعاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الإتاوة المستحقة للدولة التونسية وهي في طور التسوية.

وتراجعت الاتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري، بشكل ملحوظ، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020. واشار المصدر، في هذا الصدد، إلى أن الجائحة الصحيّة، الت] شمل أوروبا، وخصوصا، ايطاليا أثرت بصفة كبيرة على الطلب على الطاقة وبالتالي على كمية الغاز، التي يتم نقلها من الجزائر نحو ايطاليا عبر تونس.

ومع ذلك لوحظ تحسن، منذ جويلية 2020، تواصل خلال سنتي 2021 و 2022 وخلال شهر فيفري 2023. وانخفضت قيمة الاتاوة بنسبة 4 خلال شهر فيفري 2023.

وزادت المقتنيات من الغاز الجزائري بنسبة 3 بالمائة، بين موفى فيفري 2022 ونهاية فيفري 2023، لتصل إلى 395 ألف طن مكافئ نفط، إثر انخفاض الإنتاج.

وانخفض العرض الوطني من الغاز الطبيعي بنسبة 5 بالمائة بين نهاية فيفري 2022 ونهاية فيفري 2023 ليستقر عند 803 كيلو طن مكافئ نفط.





