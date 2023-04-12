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وزارة الأسرة تعلن عن فتح باب الترشح للدورة الرابعة لجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة في المنطقة العربية لسنة 2023

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 19:26 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ اليوم الإربعاء، عن فتح باب الترشح للدورة الرابعة لجائزة المؤسسات الصديقة للأسرة في المنطقة العربية لسنة 2023 حول "أفضل السبل لحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج من التغيرات المعاصرة".

ويأتي فتح باب الترشح، تبعا لإعلان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الأسرة والطفولة ) وتنفيذا للتوصية الصادرة عن فعاليات الدورة الثانية عشر للجنة الأسرة العربية المتعلقة بتنظيم الدورة الرابعة لهذه الجائزة.

وتستهدف جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة العربية، المؤسسات الحكومية أو الخاصة كالمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية المقروءة أو المسموعة أو المرئية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والكليات والجامعات أو المؤسسات الأكاديمية الداعمة والمعززة لقضايا العنف الأسري.

ويمكن للمهتمين بالترشّح لهذه الجائزة العربيّة الاطلاع على نصّ الإعلان المنشور على موقع واب الوزارة وشروط ومعايير الترشّح للجائزة والوثائق المطلوبة لتكوين الملف وآجال قبول الترشحات

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