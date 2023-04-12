زغوان: تواصل تنفيذ 9 مشاريع بقيمة 877 مليون دينار في قطاع الجسور والطرقات

تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بزغوان تنفيذ ومتابعة 9 مشاريع في قطاع الجسور والطرقات بحجم استثمار قدر بحوالي 877 مليون دينار، حسب ما ذكره مدير قسم الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز، سامي بوطريف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتتصدر هذه المشاريع أشغال التتريبات بمسار الطريق السيارة (تونس ـ جلمة) في الجزء الخاص بولاية زغوان الممتد على طول 68 كلم بقيمة 853 مليون دينار والتي بلغت نسبة تقدمها حوالي 7 بالمائة، وفق ذات المصدر.

وأضاف أنه تجري حاليا صيانة الطريق المحلية 625 والجهوية 131 ببئر مشارقة الذي قدرت كلفة أشغالها بـ 1.6 مليون دينار ، وتجاوزت نسبة تقدمها 60 بالمائة، كما تجري إعادة تهيئة جسر وادي المالح بصواف الذي ضبطت كلفة إنجازه بـ4 ملايين دينار وبلغت نسبة تقدمه حدود 15 بالمائة.

واستنادا إلى ذات المصدر، تتواصل أشغال إنجاز 14 مسلكا ريفيا بكلفة جملية بلغت 14.4 مليون دينار منها 8 مسالك مدرجة ضمن المشاريع الوطنية، و6 ضمن المشاريع الجهوية بلغت نسبة تقدم إنجازها إجماليا 40 بالمائة، إلى جانب مشروع إنجاز4 معابر مائية بقيمة 4 ملايين دينارا بكل من صواف والناظور وبئر مشارقة.

وأشار، في ذات السياق، إلى أن مصالح التجهيز ستنطلق قريبا في صيانة 3 مسالك ريفية أخرى بطول 21 كلم وبكلفة أشغال قدرت بـ 2.5 مليون دينار.

لفت إلى أن مشروع تهذيب التجمع السكني ببوسليم الذي يندرج ضمن مشاريع برنامج التنمية المندمجة يشهد تقدما ملحوظا في الانجاز تقدر نسبته بحوالي 65 بالمائة في عنصر تعبيد الطرقات والأرصفة، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي تسهر على تنفيذه وكالة التهذيب والتجديد العمراني حددت كلفة أشغاله بـ 1.7 مليون دينار.



