مدنين: وزير السياحة يدعو الى وضع ميثاق جربة للسياحة المسؤولة لانجاح الموسم السياحي

دعا وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، المهنيين بالقطاع السياحي بالمنطقة السياحية جربة وجرجيس الى وضع ميثاق جربة للسياحة المستدامة والمسؤولة ليكون بمثابة التزام بين كل المتدخلين في القطاع ليتحمل كل من موقعه مسؤوليته المجتمعية والقانونية سواء ادارة او قطاع خاص من اجل انجاح الموسم السياحي ومعالجة كل الاشكاليات المطروحة امام القطاع في اتجاه مزيد تنظيمه.



واضاف الوزير في تصريح اعلامي، عقب اشرافه على المجلس الجهوي للسياحة بجزيرة جربة، "انه من المهم الاتفاق بين الفاعلين في القطاع لتحديد تعهداتهم وواجباتهم في مختلف المجالات من مسائل تتعلق بالرحلات السياحية والحرفين والتجار والمحيط السياحي والدخلاء بالقطاع وذلك في اتجاه تكريس مبدا سياحة مسؤولة لاسيما تجاه الموارد المائية ومجابهة فترة الشح المائي التي تمر بها تونس وما تستوجبه من ادراك ووعي وتحسيس وانخراط في المجهود الوطني للاقتصاد في الماء.



وقال الوزير ان الهدف بالنسبة لسنة 2023 يتمثل في استعادة النشاط السياحي وبلوغ نسبة 80 بالمائة من النتائج المحققة سنة 2019 لافتا الى ان المخطط العملي لدفع القطاع السياحي، الذي يتواصل العمل عليه بتظافر جهود كل المتدخلين من وزارة السياحة والمهنيين وكل الفاعلين في القطاع من شانه ان يحقق هذه الاهداف خاصة وان الثلاثي الاول من هذه السنة تجاوزت ارقام سنة 2019 حيث سجلت العائدات السياحية زيادة بنسبة 66 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وب13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 في حين بلغ عدد الوافدين مليون و600 الف سائح اي بزيادة ب 100 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وب 3 بالمائة مقارنة بسنة 2019 ليتم تجاوز نتائج السنة المرجعية.



واكد الوزير ان مواصلة بلوغ مثل هذه النتائج يتطلب تظافر الجهود وتحسن الوضع وخاصة العرض السياحي لتكون سنة واعدة مهمة جدا لاستعادة عافية القطاع السياحي الحيوي للاقتصاد الوطني حسب قوله.



وشدد وزير السياحة على ضرورة تفعيل قرار جربة دون بلاستيك وتظافر الجهود لانجاح هذه التجربة النموذجية حتى تعمم على بقية الجهات قائلا ان جربة دون بلاستيك ليس خيارا بل ضرورة لا بد من انجاحها للقضاء على البلاستيك والحفاظ على نظافة البيئة والمحيط مع دعم الوزارة جهود النظافة بجزيرة جربة وتوفير الدعم الاستثنائي للبلديات السياحية دعما لمجهودات النظافة.



كما حث الوزير المهنيين الى الانخراط في جهود الدولة للاقتصاد في المياه والتحسيس بشح المياه وبصعوبة الوضع مع العمل على ان تكون جربة نموذج للاقتصاد في المياه.



ومثل المجلس الجهوي للمياه مناسبة طرح فيها المهنيون مشاغلهم والاشكالات التي يستوجب بحث حلول لها من اجل انجاح الموسم السياحي الذي اجمع كل المتدخلون على انه واعد وان كل مؤشراته تتجه نحو مرحلة استعادة القطاع السياحي عافيته.



وشملت زيارة وزير السياحة في جانب اخر الاستعداد لاحتضان جزيرة جربة التظاهرة السنوية لزيارة الغريبة اليهودية التي ستنتظم من 4 الى 9 ماي المقبل حيث التقى برئيس هيئة تنظيم زيارة الغريبة بيريز الطرابلسي مؤكدا دعم وزارة السياحة لهذه التظاهرة وحسن الاستعداد لها لما تمثله من موعد مهم بنجاحها ضمان لنجاح الموسم السياحي مشيرا الى اعداد برامج وانشطة سياحية بهذه المناسبة.



وشملت زيارة وزير السياحة كامل اليوم جزيرة جربة الى جانب متابعة عدد من الوحدات السياحية اشغال مشروع تهيئة المدينة العتيقة بميدون الذي ستمول وزارة السياحة القسط الثاني منه لتهيئة مداخل المدينة الرئيسية والانارة والتسقيف بما يجعل من هذه المدينة العتيقة محطة جذب سياحي وتنشيط وترويج لمنتوجات الصناعات التقليدية.



