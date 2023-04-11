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وزارة الشؤون الثقافية: نحو إطلاق منصة رقمية للتصرف في الدعم بالقطاع الثقافي

Publié le Mardi 11 Avril 2023 - 09:10 قراءة: 1 د, 0 ث
      
النظر في مجمل الجوانب التقنية والفنية من أجل إطلاق المنصّة الرقميّة للتصرّف في الدّعم بالقطاع الثقافي هو محور جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين بمقر وزارة الشؤون الثقافية بإشراف حياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية وبحضور إطارات الوزارة ومختصين من شركة " Numeryx".

وقد استعرض ممثلو شركة " Numeryx" أهم مراحل إنجاز هذا المشروع ومجمل الجوانب الفنية والتقنية لبعث هذه المنصة، كما تم بحث سبل تجاوز بعض العراقيل لتفعيل هذه المنصة لفائدة العموم.

وقد دعت وزيرة الشؤون الثقافية، في هذا السياق، إلى حثّ كل المصالح المعنية بعملية الدعم في الوزارة على مزيد التعاون ودعم إنجاز هذا المشروع مؤكدة على أهمية هذه المنصة التي ستضمن حوكمة المال العمومي وتطوّر التعامل مع الإدارة وتيسّر النّفاذ إلى عدد من الخدمات إلكترونيا.

وللتذكير، فان هذه المنصّة تهدف إلى رقمنة مختلف إجراءات الدّعم منذ إيداع الملفات مرورا بمرحلة تقييمها ثم متابعة تنفيذ المشاريع المدعومة، فضلا عن تدعيم آليات المساعدة في اتخاذ إجراءات وفق الإحصائيات والمعطيات وذلك في إطار تحديث وسائل عمل الإدارة وتطوير أدائها ونجاعتها.

كما ستوفر المنصة إمكانية التسريع في معالجة المطالب والحدّ من وقوع الأخطاء على مستوى المعالجة والإسناد، قصد تفادي ازدواجية الدعم إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في مسار قَبول الملفات ومعالجتها وتمكين الفاعلين الثقافيين من متابعة ومواكبة مسار ملفاتهم بشكل حيني.


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