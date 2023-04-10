وزير السياحة بجزيرة جربة : القطاع السياحي سباق في الاقتصاد في الماء واطلاق حملة تحسيسية ضمن انخراط القطاع في المجهود الوطني لمقاومة الشح المائي

اعلن وزير السياحة محمد المعز بلحسين اليوم من جزيرة جربة عن انطلاق حملة تحسيسية للاقتصاد في الماء في القطاع السياحي تستهدف في جزء منها الحرفاء لترشيد استعمال المياه وذلك بالتعاون مع الجامعة الجهوية للنزل.



واضاف الوزير في تصريح اعلامي خلال زيارة تتواصل كامل نهار اليوم بالمنطقة السياحية جربة جرجيس ان هذه الحملة تاتي في سياق انخراط القطاع السياحي في المجهود الوطني للاقتصاد في الماء ومقاومة الشح المائي ببلادنا مشيرا الى انها حملة تتنزل ايضا ضمن مبادرات القطاع وجهوده في التقليص من نسبة استهلاك الماء التي تبلغ 2 بالمائة من الاستهلاك الوطني الى ما دون ذلك بكثير ليكون في صدارة القطاعات المساهمة في الاقتصاد في الماء .



واكد ان القطاع السياحي ليس بقطاع مبذر ومستهلك للماء بافراط سواء بهذه النسبة التي تمثل 2 بالمائة من الاستهلاك الوطني او من خلال عديد المشاريع والبرامج التي تهدف الى المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها وذلك من اجل سياحة مسؤولة ومستدامة تمر حتما عبر الاقتصاد في الماء حسب قوله.



ولفت في هذا السياق الى تركيز محطات لمعالجة المياه المستعملة بعدد من الوحدات السياحية ومحطات لتحلية مياه البحر واخرى لاستعمال المياه المعالجة بنسبة 100 بالمائة في سقي المساحات الخضراء مضيفا ان المواصفات الجديدة لتصنيف المؤسسات السياحية تفرض وجوبا التدقيق المائي لكل المؤسسات السياحية واجبارية القيام بتجهيزات الاقتصاد في الماء وذلك ما يجعل السياحة من القطاعات السباقة في مجال الاقتصاد في الماء.

واشار الوزير الى ضرورة ان تشجع الدولة المهنيين والمستثمرين على التوجه نحو الاقتصاد في الماء على غرار ما تضمنه قانون المالية من قرارات الاقتصاد في الماء في الاستهلاك المنزلي.

وتابع الوزير عينات من مشاريع للاقتصاد في الماء بوحدات سياحية بجزيرة جربة ومنها اعتماد المياه المستعملة لسقي المناطق الخضراء واعتماد محطات للتحلية واخرى للمعالجة.

ويواصل وزير السياحة زيارة عمل كامل اليوم تندرج ضمن معاينة الاستعداد لذروة النشاط السياحي بجزيرة جربة كاهم قطب سياحي ببلادنا حسب قوله.



