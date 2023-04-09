نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي يفك ارتباطه مع المدرب التونسي لسعد الشابي

اعلن نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن فسخ عقد مدربه التونسي لسعد الشابي بالتراضي.

واضاف المصدر ذاته انه تم تعيين عبد الرحيم طالب كمدرب جديد للفريق.

وتاتي هذه القطيعة اثر الخسارة خارج القواعد يوم الجمعة امام شباب السوالم الرياضي 2-1 لحساب الجولة الثانية والعشرين للبطولة المغربية لكرة القدم.

ويحتل الدفاع الحسني الجديدي المركز الثاني عشر في البطولة برصيد 22 نقطة ضمن كوكبة الفرق المهددة بالنزول.

وكان الدفاع الحسني الجديدي تعاقد مع لسعد الشابي في جويلية 2022 في تجربة هي الثانية من نوعها للمدرب التونسي في البطولة المغربية بعدما تولى سابقا الاشراف على الرجاء الرياضي الذي قاده سنة 2021 للتتويج بلقبي كاس الكونفدرالية الافريقية والبطولة العربية.



