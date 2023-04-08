توزر: تلقيح قرابة 35 بالمائة من النخيل وجهود لإدخال الميكنة بتنظيم أيام تحسيسية حول التلقيح الآلي





توزر، 8 أفريل (وات/ مكتب توزر) - بلغت عمليات تلقيح عراجين النخيل في واحات ولاية توزر، التى انطلقت بداية شهر مارس في ظروف عادية، نسبة تقارب 35 بالمائة في الواحات الحديثة و15 بالمائة في الواحات القديمة لصنف دقلة النور، بحسب تقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية .



وتعمل المصالح المعنية على حث الفلاحين على تحسين إنتاجية النخيل باستعمال التقنيات الحديثة وإدخال الميكنة الفلاحية عبر تنظيم أيام تحسيسية حول التلقيح الميكانيكي للنخيل بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة منها المركز الفني للتمور ومركز البحوث في الفلاحة الواحية والمجمع المهني المشترك للتمور واتحاد الفلاحين، وفق رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أماني الطويل.



وبينت الطويل لصحفية "وات" أن الأيام التحسيسية انطلقت بداية الشهر الحالي وتمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل وفقا لروزنامة تم اعدادها لتنظيم أيام إعلامية في مختلف المعتمديات.



ولفتت فيما يتعلق بسير العملية الى ما يواجهه الفلاحون من نقص في اليد العاملة وغلاء تكلفتها، حيث تتراوح تكلفة العملية الواحدة والتي يطلق عليها مصطلح "الطلعة" بين 4 و6 دنانير، ملاحظة في ذات السياق أن حبوب اللقاح متوفرة إلا أن ذلك لا يمنع الفلاحين من الاعتناء بغراسة فحول النخيل.



وأوضحت بخصوص ادخال الميكنة في العمل الفلاحي بالواحات، أن العملية ما تزال في مرحلة التجارب بالنسبة الى ولاية توزر لذلك يتم تحسيس الفلاحين بأهمية العملية خاصة وأنها تعوض نقص اليد العاملة وتساهم في خفض التكاليف، معتبرة ان الفلاح ما يزال غير مقبل على ادخال الميكنة في عملية التلقيح، خلافا لولاية قبلي



وبينت ان بعض المجامع قامت باقتناء آلات التلقيح وأن المندوبية تولت تلقيح مقسم فلاحي راجع بالنظر إليها آليا ليكون نموذجا حيا من شانه ان يشجع الفلاحين على اتباعه، واشارت الى ان الآلات التى وقع استعمالها تم تطويعها لتكون ملائمة لطبيعة الواحات في جهة الجريد المتميزة بغراسة الطوابق.



يشار الى أن استعدادات مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والأطراف ذات العلاقة للموسم الفلاحي الجديد تشمل عمليات تنظيف الواحات، حيث وقع تنظيف قرابة 2600 هكتار بمجهودات فردية من الفلاحين علاوة على المكافحة البيولوجية لحشرة "عنكبوت الغبار" بالانطلاق في رصد الواحات وتنظيم أيام إعلامية حول طرق المكافحة البيولوجية وتحديد حاجيات الجهة من مادة الكبريت القابلة للذوبان المستعملة في علاج الحشرة .



