البطولة الوطنية لكرة السلة - الاتحاد المنستيري يحسم حوار الصدارة امام النادي الافريقي

حسم الاتحاد المنستيري حوار الصدارة امام ضيفه النادي الافريقي بعدما تغلب عليه بنتيجة 64-54 في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة لحساب الجولة العاشرة والاخيرة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية لكرة السلة.

وضمن الاتحاد المنستيري حامل لقب النسخ الاربع الاخيرة بفضل هذا الانتصار طليعة الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين امام النادي الافريقي صاحب المركز الثاني ليستفيد تبعا لذلك من اسبقية القاعة في مرحلة السوبر بلاي اوف (الدور نصف النهائي وكذلك في الدور النهائي في صورة التاهل).

يذكر ان الاتحاد المنستيري سيلاقي في الدور نصف النهائي النجم الساحلي صاحب المركز الرابع بينما سيواجه النادي الافريقي في المربع الذهبي النجم الرادسي صاحب المرتبة الثالثة. ويقام الدور نصف النهائي بنظام سلسلة من خمس مباريات على ان يتاهل الفريق الذي يفوز بثلاث مقابلات الى الدور النهائي. وفي صورة تحقيق كل فريق انتصارين، يتم الاحتكام الى مباراة خامسة فاصلة تقام بقاعة الفريق الافضل ترتيبا خلال مرحلة التتويج (الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي).

وفي ما يلي النتائج الكاملة للجولة العاشرة والاخيرة من منافسات مرحلة التتويج :

الجمعة 7 افريل 2023

قاعة مزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري-النادي الافريقي 64-54

الخميس 6 افريل 2023

قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية-النجم الساحلي 69-72

قاعة توفيق بوهيمة برادس

النجم الرادسي-الزهراء الرياضية 65-72

الترتيب ن ل

1-الاتحاد المنستيري 19 10 تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف

2-النادي الافريقي 17 10 تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف

3-النجم الرادسي 14 10 تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف

4-النجم الساحلي 14 10 تاهل الى مرحلة السوبر بلاي واف

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5-الزهراء الرياضية 14 10

6-الدالية الرياضية بقرمبالية 12 10









