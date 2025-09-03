Babnet   Latest update 14:22 Tunis

تأجيل موعد انطلاق أسطول الصمود المغاربي من تونس إلى يوم 7 سبتمبر الجاري

Publié le Mercredi 03 Septembre 2025 - 14:22
      
أعلن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، اليوم الأربعاء، عن تأجيل موعد انطلاقه من تونس المقرر يوم غد الخميس 4 سبتمبر 2025 إلى يوم 7 من نفس الشهر.

‎وأرجع المشرفون على الأسطول، في بلاغ لهم ، هذا القرار بالأساس إلى تأخر انطلاق الأسطول العالمي من برشلونة بيوم مما استوجب إعادة تنظيم المواعيد من مختلف النقاط وإلى سوء الأحوال الجوية ، مؤكدين أن هذا التعديل سيمكن من مزيد إحكام التنظيم بما يليق بهذا الحدث العالمي الكبير.



وكان أعضاء أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزّة قد أعلنوا مطلع أوت المنقضي عن انطلاق الاستعدادات اللوجستية للإبحار نحو القطاع على أن يكون الانطلاق من إسبانيا يوم 31 أوت 2025 ومن تونس يوم 4 سبتمبر 2025 بمشاركة ناشطين من أكثر من 40 دولة.


الأربعاء 03 سبتمبر 2025 | 11 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:16
18:47
15:57
12:26
05:52
04:22
