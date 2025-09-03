تأجيل موعد انطلاق أسطول الصمود المغاربي من تونس إلى يوم 7 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b84170c55416.74789705_nlgifopqkejmh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، اليوم الأربعاء، عن تأجيل موعد انطلاقه من تونس المقرر يوم غد الخميس 4 سبتمبر 2025 إلى يوم 7 من نفس الشهر.



‎وأرجع المشرفون على الأسطول، في بلاغ لهم ، هذا القرار بالأساس إلى تأخر انطلاق الأسطول العالمي من برشلونة بيوم مما استوجب إعادة تنظيم المواعيد من مختلف النقاط وإلى سوء الأحوال الجوية ، مؤكدين أن هذا التعديل سيمكن من مزيد إحكام التنظيم بما يليق بهذا الحدث العالمي الكبير.

