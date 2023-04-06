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بطولة تشارلستون الامريكية - انس جابر تتخطى الامريكية كارولين دولهيد وتصعد الى دور الثمانية

Publié le Jeudi 06 Avril 2023 - 20:40 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة خامسة عالميا اليوم الخميس الى الدور ربع النهائي لبطولة تشارلستون الامريكية بعد فوزها في الدور ثمن النهائي على الامريكية كارولين دولهيد المصنفة 172 عالميا بنتيجة 6-3 و7-5.
وكانت انس جابر ازاحت في الدور السادس عشر الاوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة 77 عالميا بنتيجة 6-3 و6-3.
وستلاقي البطلة التونسية في دور الثمانية الروسية انا كالينسكايا المصنفة 70 عالميا التي ترشحت على حساب البلغارية فيكتوريا ازارينكا المصنفة 18 عالميا بنتيجة 6-4 و7-6.
وكانت انس جابر بلغت الدور النهائي للنسخة الماضية قبل ان تخسر امام السويسرية بيليندا بينسيتش 1-2.




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