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بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز 4- صفر على برشلونة والتاهل الى نهائي كأس الملك في اسبانيا

Publié le Mercredi 05 Avril 2023 - 23:45 قراءة: 0 د, 52 ث
      
‭‭ ‬‬سجل كريم بنزيمة ثلاثة أهداف ليقود ريال مدريد للفوز 4-صفر على برشلونة والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الأربعاء، بعدما عوض خسارته ذهابا 1-صفر.
وسيطر برشلونة، الذي كان يسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي على ريال مدريد هذا الموسم، على المباراة في بدايتها لكن الكلمة الأخيرة كانت من نصيب غريمه.
وتقدم ريال في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بفضل فينيسيوس جونيور الذي كلل هجمة مرتدة سريعة.
وانقلبت الأمور رأسا على عقب بالنسبة لبرشلونة عندما سدد بنزيمة كرة سكنت الشباك بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني مستغلا تمريرة من لوكا مودريتش.
بعدها بثماني دقائق، حصل ريال على ركلة جزاء إثر مخالفة تعرض لها فينيسيوس داخل المنطقة ونجح بنزيمة في التسجيل من علامة الجزاء.
وفي الدقيقة 80، استغل بنزيمة تمريرة فينيسيوس جونيور ليكمل ثلاثية من الأهداف للمرة الثانية هذا الأسبوع بعدما قاد ريال للفوز 6-صفر على ريال بلد الوليد في الدوري مطلع الأسبوع.
ويواجه ريال في النهائي أوساسونا على أمل تحقيق لقبه رقم 20 في المسابقة. وكان أوساسونا قد حجز مقعده في النهائي بتغلبه 2-1 على أتليتيك بيلباو في النتيجة الإجمالية.

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