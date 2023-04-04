قابس: برمجة عديدة المشاريع لدعم موارد مياه الشرب ومجابهة العطش

برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس، احداث 04 ابار لدعم الموارد المائية المخصصة للشرب سينتفع بها 16600 ساكن، ويتم في هذا الاطار حفر بئر تعويضية بزاتن هداج بمطماطة الجديدة بعمق 250 مترا وبكلفة تفوق 271 الف دينار وبئر ثانية بسيدي التواتي 2 بمارث بعمق 500 متر بقيمة مالية تفوق 510 ألاف دينار.



وستشهد الجهة احداث بئر جديدة بمنطقة لدباش بدخيلة توجان بعمق 750 مترا وبكلفة تفوق 01 مليون دينار، وبئرا ثانية بمنطقة بنفيظة أولاد عمارة بمنزل الحبيب بعمق 250 مترا باعتمادات تبلغ 250 الف دينار.



وخصصت دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقابس عدة مشاريع وبرامج لمجابهة العطش من بينها بالخصوص تجهيز بئر سطحية بمنطقة العامرة بمطماطة الجديدة وربطها بخزان الماء الصالح للشرب وتعهد خزان ومزود الصهاريج بمنطقة المقيتلة بالحامة وربطها بمحطة الضخ وصيانة محطتي الضخ بكل من واريفن من معتمدية مارث والزريبة بمعتمدية مطماطة.



من جهة أخرى، يتواصل تعطل مشروع حفر بئر واحة الحامة الذي تقارب كلفته 2.3 مليون دينار بسبب اعتراض أحد الأهالي وادعائه ملكية الارض بوادي التكوري أين يقع انجاز هذه البئر التي سيبلغ عمقها 1200 متر وقوة دفقها 50 لترا في الثانية.



وستخصص هذه البئر لدعم الموارد المائية بواحة الحامة بما سيمكن من فك الارتباط مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تزود هذه الواحة ب 150 لترا في الثانية من موارد مياه الشرب.



