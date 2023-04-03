رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بالشروع في إجراءات تعيين سفير تونس بدمشق

Publié le Lundi 03 Avril 2023 - 20:23 قراءة: 0 د, 30 ث
      
مثل نشاط وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلال الفترة القليلة الماضية والاستحقاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المقبلة ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، بوزير الخارجية نبيل عمار.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ ان رئيس الدولة أكد بالمناسبة، على ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني، مشددا على أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.
من جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالشروع في إجراءات تعيين سفير تونس بدمشق.


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