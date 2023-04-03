سوسة : القيام بـ 2254 زيارة تفقد أسفرت عن تحرير 352 محضر بحث إقتصادي خلال ال10 أيام الأولى من شهر رمضان

تولت الفرق المشتركة للمراقبة خلال ال10 ايام الأولى من شهر رمضان الكريم القيام بـ 2254 زيارة تفقد أسفرت عن تحرير 352 محضر بحث إقتصادي وفق ما أكده اليوم الاثنين المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة فوزي طالب لصحفي وات بالجهة.

وقد تم وفق المسؤول الجهوي حجز لاسباب احتكارية 247ر2 طن من مادة الموز وكذلك 2ر3 قنطار من مادة الفرينة المدعمة و756 لتر من الزيت النباتي المدعم و1600 كلغ من مادة السكر كما تم حجز 195 قطعة مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة ان أغلب المخالفات تعلقت بقطاع المنتوجات الفلاحية الطازجة (224 مخالفة ) حيث تم تسجيل 139 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و 39 مخالفة في قطاع الدواجن والبيض و 29 في قطاع الأسماك و 17 مخالفة في قطاع اللحوم يليها قطـاع المـواد الغـذائية العامـة (113 مخالفة ) .

كما تـم رفـع 107 مخالفـات في قطاع المخـابـز والمرطبات و3 مخالفات في قطاع التبغ .

وقـد مثلت المخالفـات الماسـة بنـزاهة المعـاملات اكثر من 68 بالمائة من مجمـوع المخالفات المرفوعــة (242 مخالفة ) والمتعلقة بالخصوص بعدم إشهار الأسعار وعدم الاستظهار بالفواتير واستعمالات آلات وزن غير قانونية

أما الممارسات المتصلة بالأسعار والاحتكار فمثلت اكثر من 30 بالمائة من المخالفات (106 مخالفة ) شملت بالخصوص قطاع الخضر والغلال وقطاع المواد الغذائية وقطاع الأسماك وقطاع المخابز والمرطبات وقطاع التبغوبلغت المخالفات المتعلقة بالإخلال بتراتيب الدعم مخافتين اثنين .

وذكر المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة أن عمليات المراقبة خـلال هـذه الفترة أمنـها 87 فريق مراقبة بمــعدل 9 فرق يوميا إضافة إلى الخلايا القارة بسوقي الجملة للخضر والغلال بسوسة وحمام سوسة وسوق التفصيل بباب الجديد



