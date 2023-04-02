بطولة ايطاليا: لاتسيو يفوز في مونزا ويتقدم على إنتر في الصدارة

Publié le Dimanche 02 Avril 2023 - 19:12 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أسهم هدفا بيدرو وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش في فوز لاتسيو 2-صفر على ملعب مونزا ليتقدم الفريق بفارق خمس نقاط على إنتر ميلان في ترتيب بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم اليوم الأحد.
واستغل فريق المدرب ماوريتسيو ساري الفرصة لإحكام قبضته على المركز الثاني متقدما على إنتر، الذي خسر على ملعبه من فيورنتينا ليستمر في المركز الثالث وله 50 نقطة.
ويتصدر نابولي المسابقة برصيد 71 نقطة.
وافتتح بيدرو التسجيل بعد 12 دقيقة من البداية مستغلا الدفاع السيء لصاحب الأرض ووجد مساحة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بسهولة نحو الشباك.
وعزز لاتسيو النتيجة في الدقيقة 56 بعدما نفذ ميلينكوفيتش-سافيتش ركلة حرة رائعة سكنت الزاوية العليا اليسرى للمرمى بعيدا عن متناول الحارس ميكلي دي جريجوريو.
ويستضيف لاتسيو فريق يوفنتوس يوم السبت المقبل، بينما يلعب مونزا صاحب المركز 13 مع أودينيزي.


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