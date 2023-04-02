اتفقت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، والجامعة التونسية للنزل على ارساء ميثاق شراكة وتعاون يشكل مدونة سلوك تهدف الى مزيد الارتقاء بالعلاقة المهنية بين الطرفين



وعقدت الجامعتان جلسة عمل، يوم 31 مارس 2023 ، لمناقشة أهم المشاكل التي تواجه مهنيي قطاع السياحة استعدادا لموسم 2023 وفق بلاغ نشرته، الأحد، الجامعة التونسية لوكالات الأسفار.



واستعرض المشاركون خلال الجلسة التي انعقدت، بمقر الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، "ظاهرة المنافسة غير الشريفة من طرف بعض المنصات العالمية التي تعمل على حجز النزل لفائدة السياح التونسيين وفق اسعار تفاضلية تجعل من الصعب على الوكالات التونسية منافستها".



كما تناولت الجلسة عدة مسائل ذات صلة بمدى احترام حرفاء النزل بتوقيت مغادرة الغرف وفق التراتيب المعمول بها تفاديا لحدوث مشاكل في استقبال الحرفاء الوافدين.



وترأس وفد الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة رئيس الجامعة أحمد بالطيب في حين ترأست الجامعة التونسية للنزل رئيسة الجامعة درة ميلاد علما وان اللقاء حضره عدد من اعضاء المجلس التنفيذي لكلا الجامعتين.

وتتطلع وزارة السياحة الى ان يتم خلال سنة 2023 استعادة الأرقام التي حققها القطاع السياحي سنة 2019 ، ما قبل جائحة كورونا كوفيد التي ادت الى تراجع القطاع السياحي قبل ان يستعيد بعض مؤشراته خلال سنة 2022.



