التّراث الثقافي الشّعبي غير المادي لرمضان محور مسامرة رمضانية

والتأمت هذه المسامرة ببادرة من وكالة إحياء التّراث والتنمية الثقافيّة وبحضور داودا صو، المكلف بتسيير الوكالة.وتابع الحاضرون مداخلة علمية قدمتها ثريا عامري، المكلفة بتسيير مركز تقديم تاريخ ومعالم تونس، تمحورت حول التراث الثقافي الشعبي غير المادي لرمضان: طقوس رمضان في تونس وكانت مشفوعة بحوار تفاعلي ونقاش بين المختصين وبين الجموهر.وقدم الحكواتي هشام درويش فقرة بعنوان "أعلام تونسية" على الطريقة الحكاواتية: شخصية وحكاية وتطرق إلى شخصيات نسائية خلدن أسماءهن في ذاكرة تاريخ تونس على غرار أروى القيروانية وعزيزة عثمانة وبشيرة بن مراد.واختتم هشام درويش مداخلته بلمسة وفاء لروح الصحفي والباحث في التراث الفقيد ناظم الهاني.وتجدر الإشارة إلى أنّ تظاهرة "مسامرات تراثية" أطلقتها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية للتعريف بالتراث الثقافي غير المادي المرتبط بطقوس وعادات شهر رمضان المعظم التي توارثتها الأجيال وذلك في شكل حوارات ثقافية تحتضنها 4 فضاءات مختلفة بكلّ من تونس العاصمة والقصرين ودوز والمنستير.وفي هذا الإطار أفادت جميلة بنور رئيسة مصلحة الإعلام في الوكالة أن الموعد سيكون الليلة مع مسامرة في متحف سبيطلة، قبل التحول الى متحف دوز في سهرة يوم 5 أفريل، على أن تختتم هذه المسامرات يوم 7 أفريل بلقاء يحتضنه متحف المكنين.