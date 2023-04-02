مكوّنة في منهج مونتيسوري الدولي: اعتماد هذا المنهج في تعليم أطفال التوحد خيار ناجع ونتائجه الايجابية مضمونة

Publié le Dimanche 02 Avril 2023 - 19:39 قراءة: 1 د, 21 ث
      
شددت رئيسة جمعية "بوابة العقل الماسي" والمكوّنة في منهج مونتيسوري الدولي كوثر شلبي اليوم الأحد على أن اعتماد هذا المنهج في تعليم أطفال التوحد خيار ناجع ونتائجه الايجابية مضمونة.

وأبرزت كوثر شلبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن منهج مونتيسوري الدولي هو أسلوب تعليمي ابتكرته الدكتورة الايطالية ماريا منتسوري وهي مدرّسة و مربّية ذات شهرة كبيرة على الصعيد العالمي وقد أسّست مدرسة خاصة بالتلاميذ الذين يعانون من اضطرابات عقلية واعتمدت على أسلوب مبتكر لتدريس هذه الفئة من الأطفال.

وأضافت أن منهج منتيسوري الدولي، يعتمد على تعليم الأطفال الذين يعانون من اعاقات ذهنية أو اضطرابات تعلم وخاصة من المصابين بطيف التوحد وبفرط الحركة وتشتت الانتباه، بألعاب منهجية بيداغوجية مصنوعة من مادة الخشب تسمح للأطفال بتلقي المعلومة بطريقة سلسة ومرنة دون عناء.

ولفتت الى أن منظمات عالمية على غرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" و منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" قامت بدراسات وبحوث تم بمقتضاها صنع ألعاب خشبية تتلاءم تماما مع البيداغوجيات و البرامج الدراسية الرسمية المعتمدة في كل بلد.

وبينت أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة تدريس طفل باعتماد الطريقة الكلاسيكية المعتمدة على الكتب و الكراسات والأقلام بمنهج منتيسوري الدولي المرتكزعلى الألعاب، مؤكدة أن اعتماد هذا المنهج حقق نتائج باهرة سواء على مستوى تضاعف قدرة الطفل على الاستيعاب وتحقيق تقدم ملحوظ في نتائجه الدراسية، أو على مستوى تنشيط ذاكرته وتقوية نسبة تركيزه وتعزيز ثقته بنفسه وصقل شخصيته.

وأكدت رئيسة جمعية "بوابة العقل الماسي" أن جل المواد و التعلمات اللغوية و الذهنية يمكن تدريسها باعتماد منهج منتيسوري الدولي بطريقة متماشية مع البرامج الرسمية المعتمدة في التدريس الرسمي هذا بالاضافة الى أن هذا المنهج من شأنه أن يزرع لدى الطفل الشعور بالتحفيز و الرغبة في تعلم المزيد.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264296



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 03 أفريل 2023 | 12 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:13 18:45 15:57 12:30 06:03 04:34
Babnet
11°
 Babnet18° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
10.29 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1119°-1118°-1116°-917°-9
  • Avoirs en devises
    22020,7

  • (31 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33471 DT        1$ =3,07190 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mars)   1853,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    