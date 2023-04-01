سيدي بوزيد: ترخيص جديد لإنتاج الكهرباء بإعتماد الطّاقة الشمسيّة

أسدت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ترخيصا لشركة "MMJ POWER" لاستغلال وحدة لإنتاج الكهرباء باعتماد الطّاقة الشمسيّة الفولطاضوئيّة بقدرة 10 ميغاواط بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.



وسيتم بيع الطّاقة الكهربائية المنتجة بصفة كليّة وحصريّة إلى الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز. وتقدر مدّة الترخيص، الّذي أسند بقرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، وفق ما ورد بالرائد الرسمي بتاريخ 31 مارس 2023، ب20 سنة.



ويمكن تمديد الرخصة طبقا للحالات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والعقد النموذجي المصادق عليه بمقتضى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017.



وتطمح تونس إلى جعل حصّة الطّاقات المتجددة في انتاج الكهرباء في حدود 35 بالمائة في أفق سنة 2030 مقابل 3 بالمائة حاليا، بحسب وزارة الصناعة.



ولأجل تحقيق ذلك تعتزم الدولة استثمار 900 مليون دينار سنويا لتفعيل المشاريع الطاقية في هذا القطاع.



