المنستير: عرض "بلاد السلاطين" للحكواتي منتصر العميري يفتتح تظاهرة "نفحات رمضانية" بمعلم دار الشرع

"بلاد السلاطين" عرض للمسرحي والحكواتي منتصر العميري كان صباح، الإربعاء، في افتتاح الدورة الأولى لتظاهرة "نفحات رمضانية"، التي تنظمها على إمتداد ثلاثة أيام بمعلم دار الشرع بالمدينة العتيقة بالمنستير المكتبة الجهوية بالمنستير لفائدة الأطفال بالجهة.





وانطلق منتصر العميري في هذا العرض الحكواتي المستوحى من التراث التونسي من المثل الشعبي التونسي "يا حافر حفرة السوء ما تحفر كان قياسك الأيام تدور وما تجي كان براسك" ليركز في حكايته على أهمية مساعدة الآخرين والقيام بأعمال تفيدهم مع تبيان عواقب الظلم والطغيان والإساءة إلى الغير وخطورة التفكير السلبي على الفرد وعلى المجموعة مع اعتماده لتقنيات الحكي من تغيير في نبرات الصوت والحركات وغيرها علاوة على الاهتمام بنوعية اللباس والذي كان في هذا العرض الجبة التونسية.

وشرّك الحكواتي خلال عرضه للحكاية الأطفال بطرح أسئلة عليهم حول أحداثها لشد انتباهم وأحيانا لترسيخ معلومة أو إصلاحها فالحكاية لها وقع خاص خلال أجواء رمضان.

واستطاع منتصر العميري على امتداد ساعة إلا الربع من الحكي شدّ الأطفال والعديد من الأولياء، الذين حضروا. ولعلّ تحلق العديد من الأطفال حوله بعد العرض لإلتقاط صور تذكارية فردية معه إلى جانب الصورة الجماعية دليل على إعجابهم بهذا العرض الحكواتي.

ويكتب منتصر العميري نصوص الخرافات التي يرويها بنفسه ويأخذ فيها بعين الاعتبار نوعية الجمهور فعرض "بلاد السلاطين" أو "قالت الناس لولى" "عائلي بامتياز فالخرافة هي أم الفنون وتتطلب الدّقة والحذر في الرسالة المراد تمريرها" حسب الحكواتي منتصر العميري مبيّنا أنّ الرسالة بالأساس تربوية مع إضفاء بعد ترفيهي على الحكاية ويكون الجمهور الشريك الفاعل في العرض ففي عروض له سابقة ترك اختيار المثل الشعبي للجمهور.

وسيتواصل عرض "قالت الناس لولى" في ليالي المدينة بسيدي بوزيد يوم الخميس 13 أفريل 2023 بدار الثقافة بالمزونة وسيكون "عرضا متنوعا مع آلات موسيقية وطبوع في الأغاني التونسية".

ويشارك منتصر العميري في دار الثقافة السليمانية بتونس أواخر أفريل 2023 في مشروع "تبعني لمدينة الفن" إلى جانب مجموعة من الحكواتيين، الذين سيجوبون أزقة المدينة ويحكون عن تاريخها إذ لكلّ نهج وزنقة حكاية.

وكان العميري أسس المهرجان الوطني للخرافة الشعبية بالمكنين خلال السنة الماضية وستحتضن تونس العاصمة دورته الثانية وذلك بالتعاون مع النادي الثقافي الطاهر الحداد بالمدينة العتيقة بتونس. وستنطلق "مسابقة تونس تحكي" في النصف الثاني من رمضان 2023 حسب العميري.

وينطلق المسرحي منتصر العميري بداية من الأحد المقبل على الساعة العاشرة صباحا في تنشيط "نادي نجوم الحكاية" بنادي الطاهر الحداد للأطفال واليافعين في حين أنّه سينشط للموسم الثاني نادي " حكاء المدينة" بدار الثقافة بالسليمانية لفائدة الشباب والكهول كل سبت.



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