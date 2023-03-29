صندوق الودائع والأمانات والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة و الصناعة يوقعان مذكرة تفاهم وشراكة

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 18:05 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وقعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي، مع رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، خليل الشايبي، أمس، الثلاثاء، بمقر الغرفة، على مذكرة تفاهم وشراكة، ترمي إلى تحديد وبدء إجراءات ملموسة للتعاون المشترك بين الطرفين.

وتعلقت مذكرة التفاهم، بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك أو الاستراتيجي، مثل دعم الابتكار وريادة الأعمال، لا سيما ريادة الأعمال النسائية.
كما تضمنت المذكرة، المساهمة في البرامج والسياسات المتعلقة بالبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والانتقال الإيكولوجي والطاقي إلى جانب المشاركة في تنفيذ برامج التنمية الجهوية، كما تهدف المذكرة، أيضا، إلى تعزيز تعبئة الأدوات المالية ودفع الشراكة الفنية.

يذكر أن الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين تونس وفرنسا ، من خلال إحداث روابط بين المؤسسات في البلدين وتعزيز فرص الاستثمار والتبادلات التجارية.

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