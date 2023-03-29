كأس أمم إفريقيا 2023 : موريتانيا تتعادل (1 - 1) مع الكونغو

تعادل المنتخب الموريتاني لكرة القدم ب (1-1) مع منتخب الكونغو ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما، أمس على أرضية ملعب شيخا بيديا بنواكشوط، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة التاسعة في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.



وبهذه النتيجة يرفع المنتخب الموريتاني رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي منتخب الكونغو الديمقراطية متذيلا لترتيب المجموعة ب 4 نقاط.

وافتتح منتخب الكونغو التسجيل بفضل هدف اللاعب سيدريك باكامبو في الدقيقة 9 ، قبل أن يسجل محمد سويد هدف التعادل للمنتخب الموريتاني في الدقيقة 57.

وشهدت المباراة طرد لاعب الكونغو باكامبو في الدقيقة 59.

يذكر أن منتخب المرابطين خسر في الجولة السابقة أمام الكونغو، على ملعب مازيمبي، بنتيجة ( 1-3).

ر/ زهو





