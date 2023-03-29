المغرب- البيرو وديا (0-0): مدرب منتخب المغرب الركراكي "راض" عن أداء الفريق

قال مدرب المنتخب الوطني المغربي ، وليد الركراكي، إنه "راض" عن أداء لاعبي منتخب المغرب رغم الخروج بنتيجة التعادل السلبي ضد البيرو، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بمدريد.



وأكد الركراكي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب هذه المباراة، الثانية لأسود الأطلس بعد مباراة البرازيل (2-1) ، يوم السبت في طنجة، أنه "على الرغم من التعادل، إلا أنني راض عن اللاعبين وأدائهم واستماتتهم طوال المباراة وبشكل خاص خلال الشوط الأول".



وأضاف"روح اللاعبين إيجابية. على الرغم من التغييرات، حافظنا على نفس الإيقاع والقوة، وهو عنصر جيد للغاية"، معربا عن أسفه "لغياب الفعالية".



وأشار الركراكي إلى أن "المباريات الودية مهمة لتحسين الفعالية الهجومية وتجربة أنظمة اللعب الأخرى. نحن نعمل في هذا الاتجاه"، مشيدا بالصلابة الدفاعية للفريق.



وبحسب مدرب المنتخب المغربي ، فإن "اللاعبين الذين خاضوا المباراة قدموا أفضل ما لديهم وأعطوا الفريق بدائل أخرى في أفق الاستحقاقات المقبلة".



وتعادل المنتخب المغربي لكرة القدم (0-0) مع نظيره البيروفي.



ويتعلق الأمر بثاني مباراة ودية يخوضها أشبال وليد الركراكي بعد المسيرة المتميزة في مونديال قطر 2022.



وكان المنتخب المغربي فاز، يوم السبت الماضي بطنجة، بنتيجة 1-2 على نظيره البرازيلي.



